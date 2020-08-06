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16:53   6 Августа 2020
Происшествия

Водитель туристического автобуса погиб в ДТП с легковушкой в Турции

Водитель туристического автобуса погиб в ДТП с легковушкой в Турции

На юге Турции микроавтобус с двумя туристами попал в серьезное ДТП. По полученным данным, скончался один человек.

Происшествие случилось в провинции Мугла вечером, 5 августа. Водитель автобуса на юге Турции забрал туристов из аэропорта и отправился вместе с ними в сторону отеля. Однако на одном из перекрестков по дороге автомобилист не справился с управлением транспортным средством и столкнулся с легковушкой. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

В следствии аварии мужчина, находившийся за рулем микроавтобуса скончался. Одна из пассажирок получила серьезные травмы и была доставлена в госпиталь. Всего в аварии пострадали 10 человек. Сейчас на месте ДТП ведется проверка для установления причин произошедшего.

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Автор: Кристина Мокроусова
#авария #дтп #турция

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