Биотехнолог Тутельян считает, что в России должны производиться ГМО

Генномодифицированные продукты (ГМО) абсолютно безопасны и должны производиться в России. Такое мнение высказал научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, академик Виктор Тутельян во время онлайн-эфира в Медиагруппе «Патриот».

«Я не знаю никакого другого пищевого продукта, который изучался бы так тщательно, как ГМО, прежде чем получить разрешение. Они проверены на трех поколениях, с возможными видами анализа. Они не отличаются от аналога и нет даже намека на какую-либо опасность», — сказал он.

Однако в России запрещено выращивание генетически модифицированных организмов. По мнению Виктора Тутельяна, это связано с опасениями наших специалистов применить новую технологию в сфере сельского-хозяйства.

«Употребление разрешено, а выращивать даже семена нельзя. Я не знаю, что за этим стоит. Может, неготовность аграриев использовать эту технологию. Потому что любая новая технология будет радиационной. Она требует подготовки всей цепи и участников», — высказал свое предположение эксперт.

Виктор Тутельян также добавил, что на данный момент Роспотребнадзор разрешает для потребления 23 вида ГМО.