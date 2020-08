Спасатель рассказал, как работает госпиталь МЧС России в Бейруте

В столице Ливана Бейруте заработал аэромобильный госпиталь МЧС России отряда «Центропас» для помощи пострадавшим от взрыва. На сайте ведомства сообщается, что лагерь будет работать как круглосуточно, так и амбулаторно. О подробностях развертывания мобильных госпиталей «Политике Сегодня» рассказал спасатель международного класса Дмитрий Коринный.

Как отметил эксперт, решение о помощи тем или иным странам принимает правительство. Пострадавшая сторона может направить запрос через ООН или запросить помощь напрямую. В ливанскую столицу прибыли более ста российских специалистов. Мобильный госпиталь развернут возле городского стадиона.

Принимать пострадавших госпиталь может уже через четыре часа, но поначалу работа идет под открытым небом, поскольку операционные за такой промежуток времени подготовить сложно. Полноценное развертывание со всеми медицинскими палатами, кондиционерами и остальным оборудованием занимает 12 часов.

Основной персонал госпиталя составляют инженерные службы и медики. При этом, как отмечает эксперт, инженеров в два раза больше.

С 12 апреля по 15 июня аэромобильный лагерь отряда «Центропас» базировался в Кольском районе Мурманской области, где был введен режим ЧС. В госпитале оказывалась медицинская помощь заболевшим COVID-19. Чтобы локализовать распространение коронавирусной инфекции, в район отправили 130 человек и 20 единиц техники.

Во вторник, 4 августа, в районе порта города Бейрут произошел мощный взрыв. По последним данным, 135 человек погибли, около 5 тысяч — пострадали.

#Beirut blast ???? latest updates https://t.co/zFqlaS0Aaf • Death toll rises to 137, at least 5,000 injured • More than 300,000 lost their homes • Beirut Gov says losses estimated $10bn to $15bn • Investigators probe alleged negligence in storing explosive chemicals at port pic.twitter.com/VW2t7WczVD