Спасатель рассказал, как работает госпиталь МЧС России в Бейруте

В столице Ливана Бейруте заработал аэромобильный госпиталь МЧС России отряда «Центропас» для помощи пострадавшим от взрыва. На сайте ведомства сообщается, что лагерь будет работать как круглосуточно, так и амбулаторно. О подробностях развертывания мобильных госпиталей «Политике Сегодня» рассказал спасатель международного класса Дмитрий Коринный.

Как отметил эксперт, решение о помощи тем или иным странам принимает правительство. Пострадавшая сторона может направить запрос через ООН или запросить помощь напрямую. В ливанскую столицу прибыли более ста российских специалистов. Мобильный госпиталь развернут возле городского стадиона.

«На месте происшествия выбирается ровная площадка, которая должна находиться в относительной близости к пострадавшим районам. Кроме того, желательно наличие воды и электричества, и чтобы территория была охраняемая», — объяснил выбор места для лагеря спасателей Коринный.

Принимать пострадавших госпиталь может уже через четыре часа, но поначалу работа идет под открытым небом, поскольку операционные за такой промежуток времени подготовить сложно. Полноценное развертывание со всеми медицинскими палатами, кондиционерами и остальным оборудованием занимает 12 часов.

Кинологи МЧС России приступили к работе на завалах в порту Бейрута:https://t.co/jGdvsIBZtb pic.twitter.com/x01kgSf9nk — ТАСС (@tass_agency) August 6, 2020

Основной персонал госпиталя составляют инженерные службы и медики. При этом, как отмечает эксперт, инженеров в два раза больше.

«В госпитале работает приемно-сортировочное отделение. Там оценивается тяжесть пострадавшего и принимается решение, куда его направлять: к хирургам, терапевтам, на рентген. Далее для больных выделяется некоторый персонал из инженеров, который сопровождает этих больных по территории», — делится собеседник.

С 12 апреля по 15 июня аэромобильный лагерь отряда «Центропас» базировался в Кольском районе Мурманской области, где был введен режим ЧС. В госпитале оказывалась медицинская помощь заболевшим COVID-19. Чтобы локализовать распространение коронавирусной инфекции, в район отправили 130 человек и 20 единиц техники.

Во вторник, 4 августа, в районе порта города Бейрут произошел мощный взрыв. По последним данным, 135 человек погибли, около 5 тысяч — пострадали.