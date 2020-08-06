Митинги в Хабаровске подтвердили необходимость жестких законов

Ситуацию вокруг акций в Хабаровске прокомментировал депутат Госдумы Евгений Федоров. Он считает, что важно ужесточить закон о митингах.

В минувшую среду в пакистанском городе Карачи прошел митинг по случаю первой годовщины отмены Индией особого статуса северного штата Джамму и Кашми. Его участники бросили гранату, в результате чего пострадали не менее 40 человек. В свете последних событий проблема обеспечения безопасности граждан актуальна для многих стран мира, в том числе и для России.

В Хабаровском крае с середины июля проходят незаконные акции в поддержку бывшего главы региона Сергея Фургала, которому инкриминируется организация заказных убийств. Эта локальная история притягивает активистов из других субъектов РФ и стран ближнего зарубежья.

Акции в Хабаровске представляют угрозу для россиян, поэтому с ними нужно бороться, считает депутат Госдумы Евгений Федоров. Политик напомнил, что на одно из мероприятий пытались проникнуть лица, имеющие при себе коктейли Молотова, что недопустимо. Происходящее в Хабаровске показало, что одного требования соблюдать нормы законодательства РФ недостаточно.

Чтобы ситуация не перекинулась на другие регионы, нужно принимать решительные меры, считает собеседник "ПолитРоссии". Не следует давать поблажки тем, кто нарушает закон о митингах, заявил Евгений Федоров. В иных случаях придется рассмотреть вопросы ужесточения наказания.

"Конечно, всегда хотелось бы достичь взаимопонимания с гражданами, это приоритет. Но если этого не получается, надо ужесточать требования, дабы защитить остальное население", — резюмировал он.

Сергей Фургал в соответствии с указом российского лидера Владимира Путина был снят с занимаемой должности. Временно исполняющим обязанности главы Хабаровского края назначен Михаил Дегтярев. Он начал работать в регионе с 20 июля.