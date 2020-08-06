Лукашенко: задержанные в Белоруссии граждане являются американцами

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о задержанных на территории страны людях. Оказалось, что среди них есть граждане с американскими паспортами.

Белорусский лидер отметил, что СМИ настораживают белорусов, сообщая о захвате страны американцами и натовцами. Некоторые из задержанных работают в Госдепе США, а кто-то женат на гражданке США, сообщил Лукашенко. Об этом рассказывается в материале ТАСС.

Ранее в Совфеде РФ уже сформирована делегация для работы в Белоруссии во время выборов. Россияне в качестве наблюдателей будут находиться в республике во время голосования.