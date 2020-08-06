ЦРУ США использует структуры беглого олигарха Михаила Ходорковского для выполнения грязной работы. Об этом сообщил политический аналитик Владимир Соловейчик.

Корреспондент ФАН в начале 2020 года успешно внедрился в коллектив "Центра "Досье", который контролируется Ходорковским. Журналист сумел доказать, что ЦРУ и структура олигарха имеют доступ к личной информации пользователей Сети. Они добывали данные с помощью западных интернет-компаний, в частности, через корпорацию Google.

Соловейчик отметил, что всю грязную работу ЦРУ выполняет организация Ходорковского. Этому человеку безразличны возможные последствия. Главное, чтобы американцы платили деньги. Сегодня до людей необходимо донести информацию о методах пропагандистов, пишет РИА ФАН.

Телеканал "Царьград" сообщает, что Ходорковский причастен к несанкционированным митингам в Хабаровске.