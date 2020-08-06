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15:47   6 Августа 2020
Политика

МИД РФ: доклад США о "российской пропаганде" посягает на свободу слова

МИД РФ: доклад США о "российской пропаганде" посягает на свободу слова

Госдеп США накануне представил доклад о "российской пропаганде", в котором упоминается пресса РФ с госучастием. Замглавы департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев назвал подобные заявления неприемлемыми.

Зайцев отметил, что в Министерстве иностранных дел России намерены подробнее изучить названый документ. Тем не менее уже сейчас становится ясно, что этот доклад — отражение курса США по дискредитации РФ, пишет РИА Новости.

Дипломат заметил, что американские власти выступают с критикой любых информационных площадок, которые публикуют альтернативные сведения. Эти источники Белым домом "заглушаются".

Зайцев назвал неприемлемыми подобные высказывания против России и сообщил, что эти действия расцениваются Москвой как посягательство на свободу слова.

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Автор: Руслан Неглинный
#россия #сша #мид рф #пропаганда #зайцев #свобода слова

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