Чиновникам с двойным гражданством посоветовали пожить в Индонезии

Месяц назад вступили в силу поправки к Конституции, которые запрещают депутатам, сенаторам и госслужащим высшего ранга иметь паспорта иностранных государств. Однако СМИ и Telegram-каналы регулярно публикуют списки официальных лиц с зарубежными «корочками». Политологи объяснили «Политике Сегодня» такое явление цинизмом парламентариев и нежеланием иностранных государств раскрывать своих подданных.

Исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, почему депутатам выгодно иметь двойное гражданство.

«Наш депутатский корпус и элиты понимают, что есть политическая конъюнктура. Сегодня они депутаты, а завтра их нет — по меньшей мере, как депутатов и как людей, которые имеют отношение к российской политике. Но жизнь продолжается. А жизнь, с их точки зрения, лучше устроена не в той стране, где они родились, а там где нас нет», — объяснил политолог.

Двойное гражданство обеспечивает официальным лицам возможность покинуть Россию в случае уголовного преследования, напомнил политолог.

«Они также уверены, что те ресурсы, которые они приобрели в России любым путем, будут гарантированы их властями в другой стране. Уголовные дела могут завести даже на главу региона, если что-то вскроется. А если у тебя нет паспорта другого государства, сбежать будет труднее», — объясняет Данилов.

По мнению эксперта, в будущем конституционный запрет на двойное гражданство станет своеобразным фильтром для претендентов на работу в госструктурах.

«Я не ожидаю массового "гринкартопада" . Чиновникам проще оставить госслужбу. Это профилактика на будущее. Я надеюсь, в будущем мы получим лояльный чиновничий корпус. А так, у нас свободная страна. Если хочешь уехать — вперед. Хочется поменять климат, пожить в Индонезии, флаг в руки: уходи на пенсию с госслужбы», — считает эксперт.

Ограничения на замещение государственных и муниципальных должностей для россиян, имеющих иностранное гражданство или вид на жительство, действуют в РФ с 2006 года. В 2014 и 2016 годах были внесены поправки о зарубежных счетах и виде на жительство. Депутатов и членов Совфеда они тоже касаются. Однако эксперты считают, что раскрыть данные о чиновниках не так просто.

«Тема с израильским гражданством — это большая проблема. Обнаружить его можно, только если человек сам проговорится. Государство Израиль скрывает данные о своих гражданах. Это специфическая проблема», — объясняет эксперт.

Согласен с коллегой директор Института новейших государств, политолог Алексей Мартынов. Он заметил, что иностранные государства не спешат раскрывать данные российских чиновников.

«Я не уверен, что подобные запросы будут иметь быстрые или качественные ответы из тех стран, где найдут гражданство. Учитывая градус русофобии и антироссийских настроений. Подобные люди, напротив, будут рассматриваться как люди уязвимые, агенты влияния. Из-за этого и введены поправки в блоке национализации элит», — объясняет эксперт

В конце февраля сенаторы Андрей Клишас и Константин Косачев внесли в ГД законопроект, по которому послам РФ запрещается иметь иностранное и двойное гражданство. Законопроект парламентарии должны рассмотреть осенью.

В конце июля спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил запросить в ЦИК РФ информацию о возможном наличии гражданства иностранного государства или вида на жительство у ряда депутатов, но получил отказ. В списке, обнародованном телеканалом «Царьград», «подозреваемыми» оказались, среди прочих, представители фракции КПРФ в ГД Михаил Щапов и Ризван Курбанов. Согласно материалу, у первого — вид на жительство в Испании, а у второго — право на постоянное проживание в Турции. Впрочем, Щапов оперативно слухи опроверг.

Ранее депутат Госдумы Оксана Пушкина рассказала «Политике Сегодня», что у нее была грин-карта США, но она сдала ее, как только пришла в политику.