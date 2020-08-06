«Справедливую Россию» заподозрили в пиаре из-за выплат по безработице

Депутаты партии «Справедливая Россия» предложили поддержать материально тех, кто лишился работы в период пандемии и чей доход оказался ниже прожиточного минимума. Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

«Эпидемия коронавируса поставила людей в сложнейшее финансовое положение. <…> У многих россиян и так зарплаты были не высокие, но из-за пандемии сотни тысяч людей потеряли работу. Многим не на что кормить свои семьи, и они полностью зависят от социальных выплат. Самое время государству протянуть людям руку помощи и ввести дополнительные пособия», — пояснил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Социальные выплаты для граждан справороссы предлагают приравнять к прожиточному минимуму. В регионах они разнятся. К примеру, в Москве он составляет 19 544 рубля, а в Красноярском крае — 13 919 рублей. Партия Миронова хочет оказывать финансовую помощь ежемесячно в течение года с момента подачи заявления. Деньги на пособия предлагается брать из федерального бюджета.

Проект является поправкой к закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Именно поэтому пандемия и режим самоизоляции в тексте законопроекта называются «режимом повышенной готовности».

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов сообщил «Политике сегодня», что для получения помощи есть условие.

«Гражданину нужно будет доказать в соответствии с трудовой книжкой, что он потерял работу в период режима повышенной готовности. Либо был отправлен в неоплачиваемый отпуск», — заявил парламентарий.

Что касается работающих неофициально, то материальная помощь для данной категории граждан не предусмотрена, добавил Емельянов:

«К сожалению, это проблема этих людей. Они сами выбирают себе дорогу. Видимо, работают за какие-то другие социальные привилегии. Высокая зарплата должна позволить им платить налоги и так далее. Это их инициатива».

Член Совета Федерации Валерий Рязанский скептически отнесся к инициативе «Справедливой России». По его мнению, члены фракции вспомнили о безработных лишь на фоне грядущих выборов в Госдуму.

«Что касается причин появления такого законопроекта, это, прежде всего, приближающиеся выборы. В целом, это очень затратная инициатива. Вряд ли эту меру поддержат в Госдуме. Никто конкретных цифр не посчитал, это серьезные вложения, которые нужно брать из резервного фонда», — сказал сенатор.

Рязанский уверен, что до осени инициатива депутатов «Справедливой России» не доживет. Поддержка россиян в период пандемии останется на прежнем уровне и будет направлена преимущественно семьям с маленькими детьми.

С 1 июня 2020 года семьи с детьми от 3 до 16 лет получают единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка. Подать заявления на финансовую помощь в период пандемии коронавируса можно до 1 октября этого года на сайте Госуслуг.