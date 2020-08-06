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16:39   6 Августа 2020
Россия

«Справедливую Россию» заподозрили в пиаре из-за выплат по безработице

«Справедливую Россию» заподозрили в пиаре из-за выплат по безработице

Депутаты партии «Справедливая Россия» предложили поддержать материально тех, кто лишился работы в период пандемии и чей доход оказался ниже прожиточного минимума. Законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.

«Эпидемия коронавируса поставила людей в сложнейшее финансовое положение. <…> У многих россиян и так зарплаты были не высокие, но из-за пандемии сотни тысяч людей потеряли работу. Многим не на что кормить свои семьи, и они полностью зависят от социальных выплат. Самое время государству протянуть людям руку помощи и ввести дополнительные пособия», — пояснил лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Социальные выплаты для граждан справороссы предлагают приравнять к прожиточному минимуму. В регионах они разнятся. К примеру, в Москве он составляет 19 544 рубля, а в Красноярском крае — 13 919 рублей. Партия Миронова хочет оказывать финансовую помощь ежемесячно в течение года с момента подачи заявления. Деньги на пособия предлагается брать из федерального бюджета.

Проект является поправкой к закону «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Именно поэтому пандемия и режим самоизоляции в тексте законопроекта называются «режимом повышенной готовности».

«Справедливая Россия» поддержала безработных перед выборами

Депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Михаил Емельянов сообщил «Политике сегодня», что для получения помощи есть условие.

«Гражданину нужно будет доказать в соответствии с трудовой книжкой, что он потерял работу в период режима повышенной готовности. Либо был отправлен в неоплачиваемый отпуск», — заявил парламентарий.

Что касается работающих неофициально, то материальная помощь для данной категории граждан не предусмотрена, добавил Емельянов:

«К сожалению, это проблема этих людей. Они сами выбирают себе дорогу. Видимо, работают за какие-то другие социальные привилегии. Высокая зарплата должна позволить им платить налоги и так далее. Это их инициатива».

«Справедливая Россия» поддержала безработных перед выборами

Член Совета Федерации Валерий Рязанский скептически отнесся к инициативе «Справедливой России». По его мнению, члены фракции вспомнили о безработных лишь на фоне грядущих выборов в Госдуму.

«Что касается причин появления такого законопроекта, это, прежде всего, приближающиеся выборы. В целом, это очень затратная инициатива. Вряд ли эту меру поддержат в Госдуме. Никто конкретных цифр не посчитал, это серьезные вложения, которые нужно брать из резервного фонда», — сказал сенатор.

Рязанский уверен, что до осени инициатива депутатов «Справедливой России» не доживет. Поддержка россиян в период пандемии останется на прежнем уровне и будет направлена преимущественно семьям с маленькими детьми.

С 1 июня 2020 года семьи с детьми от 3 до 16 лет получают единовременные выплаты в 10 тысяч рублей на ребенка. Подать заявления на финансовую помощь в период пандемии коронавируса можно до 1 октября этого года на сайте Госуслуг.

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Автор: Роман Самойлов
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