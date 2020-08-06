Эксперт раскритиковал новый проект Роспотребнадзора о доставке продуктов

Роспотребнадзор подготовил проект санитарно-эпидемиологических требований, который запрещает совместную перевозку продуктов питания с товарами бытовой химии. Согласно документу, теперь эти категории товаров придется привозить покупателям на разных машинах.

«При совместной перевозке может произойти контаминация — загрязнение продуктов питания веществами, которые могут привести к серьезным аллергическим и токсическим реакциям у человека при нарушении целостности упаковки», — уточняется в проекте.

По словам президента Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артема Соколова, такое нововведение осложнит работу всех интернет-магазинов.

«Это просто абсурд. Представляете, теперь вместо одной операции придется совершить две, вместо одной машины отправить тоже две, надо будет значительно расширять штат курьеров», — заявил он «Политике Сегодня».

Однако неудобен этот проект, в первую очередь, для покупателей: им придется тратить больше денег и времени, чтобы получить долгожданную доставку.

«Им [покупателям] придется встретить ни одного курьера, а двух. Потратить больше времени. А если покупатель сделал три заказа, то к нему придет за день шесть курьеров. Помимо этого, финансовые трудности. Так он оплачивал одну операцию, теперь придется две. Далеко не все смогут и захотят себе это позволить», — сказал эксперт.

По этой причине АКИТ обратилась к главному санитарному врачу Анне Поповой с просьбой разъяснить причины такого проекта.

«Мы не понимаем, для чего это делается. Если мы начнем развивать эту мысль дальше, то получается какая-то утопия. Нет объяснения причине такого нововведения. Сейчас, когда интернет-торговля развивается, это обременит ее лишними издержками. Ни во что хорошее это не выльется, поэтому и написали обращение Анне Поповой с просьбой привести нормы СанПиНа к текущим реалиям», — поделился Артем Соколов.

На данный момент разрешено перевозить все продукты вместе. Главное требование — отсутствие контакта между ними.

«Есть первичная упаковка, в которой находится товар, также есть вторичная – пакеты, коробки и так далее. Обычно всегда разделяют свежие продукты и бытовую химию. Но не развозят это на отдельной машине, просто создаются условия, при которых нет контакта между товарами, и этого больше чем достаточно», — объяснил спикер.

Как уточнили в Роспотребнадзоре, мера коснется совместной перевозки продуктов питания с агрохимикатами и товарами бытовой химии, содержащими чрезвычайно опасные и высокоопасные химические вещества. Однако Артем Соколов отметил, что в документе ничего не говорится про классы опасности. Пункт. 3.1 проекта, о котором идет речь, касается товаров бытовой химии (ТБХ) без дополнительной конкретики.