Россиянам в возрасте от 40 лет пообещали дополнительный выходной

Замглавы фракции «Единой России» в Госдуме, член комитета по труду и социальной политике Андрей Исаев объяснил, почему россиянам старше 40 лет разрешили брать дополнительный оплачиваемый выходной день для прохождения диспансеризации. Соответствующий закон вступит в силу 11 августа.

«Один оплачиваемый день для лиц старше 40 лет дает возможность пройти первичную диспансеризацию. В том случае, если у человека выявили какое-то заболевание или нужны дополнительные исследования, тогда он откроет больничный лист или договорится с работодателем об отгуле. Самое главное, что этот день дает возможность начать процесс диспансеризации», — сказал депутат в комментарии «Политике Сегодня».

Воспользоваться выходным можно раз в году, предоставив затем справку о прохождении диспансеризации, если такое предусмотрено у работодателя. В таком случае работник не потеряет среднюю зарплату и рабочее место.

«Раньше это распространялось только на лиц предпенсионного возраста, но сейчас планку понизили. Уже начиная с 40 лет, все имеют такую возможность [пройти диспансеризацию]. Этот день работодатель оплатит как рабочий. Люди после 40 имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в таком обследовании, а люди, которые моложе, могут договориться и взять за свой счет день, сходить и провериться», — разъяснил Исаев.

Новая норма позволит сохранить здоровье работающих россиян, считает первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

«Мы должны усиливать профилактическое направление. Легче всего предупредить [заболевание] или на ранней стадии воспаления выявлять, чтобы бороться. Поэтому ГД решила с 40 лет сделать дополнительный выходной на диспансеризацию. Потому что до 39 лет человек считается молодым-здоровым, а после появляются риски», — сказал депутат в комментарии ПС.

За один день в рамках диспансеризации человек сможет сдать анализ крови на холестерин, глюкозу, сделать флюорографию и ЭКГ. Врач измерит рост, вес, артериальное и внутриглазное давление. Женщины пройдут осмотр у гинеколога. После врач-терапевт даст заключение по итогам обследования и определит группу здоровья, о чем сделает пометку в так называемом паспорте здоровья. Если окажется, что работник нуждается в дополнительном обследовании, его направят на второй, более углубленный этап диспансеризации.

«В народе говорят: "до 40 прожигал жизнь, а после — лечился". Если подтвердится, что человек заболел, тогда он берет больничный и лечится амбулаторно. Это врачи решают. Все зависит от степени сложности заболевания. Универсальных рецептов нет», — подытожил Тумусов.

Диспансеризация проводится раз в три года для людей от 18 до 39 лет. Для тех, чей возраст уже достиг 40 лет, рекомендуется проходить медосмотр ежегодно в поликлинике по месту жительства.