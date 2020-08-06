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15:32   6 Августа 2020
Политика

Солонников: политики и бизнесмены представляют особый интерес для Google

Солонников: политики и бизнесмены представляют особый интерес для Google

Либеральная общественность всегда гордилась взломом аккаунтов в соцсетях, поэтому бизнесменам и политикам стоит внимательно относиться к пользованию ресурсами Facebook и Google, заявил директор Института современного госразвития Дмитрий Солонников.

Журналист Федерального агентства новостей внедрился в "Центр "Досье" беглого олигарха Михаила Ходорковского и раскрыл схему создания фейков. Имеются доказательства, что "Центр "Досье" сотрудничает с Facebook и Google и со спецслужбами Запада, которые "сливают" персональные данные пользователей по запросу структуры Ходорковского.

Солонников в комментарии ФАН отметил, что Facebook и Google работают с Правительством США, а также глобально собирают информацию о пользователях. Эксперт предостерег всех, кто причастен к принятию серьезных решений, осторожно относиться к западным медиаплощадкам и не оставлять важные сведения в социальных сетях. Тот факт, что с этими структурами может работать Ходорковский, позволяет прозападным фондам и организациям получать личные сведения, подчеркнул Солонников.

Телеканал "360" сообщал, что россиянам начали присылать SMS с предложением получить $10 млн от США.

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Автор: Руслан Неглинный
#ходорковский #солонников #центр досье

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