Программа ипотеки для многодетных семей получит почти 12 млрд рублей

Семьям, где третий и последующие дети родились после 1 января 2019 года, на погашение ипотечных кредитов уже было выделено более 23 млрд рублей, а теперь Правительство России дополнительно направит на эти цели 11,8 млрд.

Соответствующее решение объявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина. По его словам, сумма в 450 тысяч на каждую многодетную семью помогает частично или полностью рассчитаться за ипотеку. С расширением финансирования программы улучшить свои жилищные условия смогут не менее 26 тысяч семей.

Председатель правительства отметил, что это одна из наиболее востребованных мер социальной поддержки родителей с детьми. Ранее было объявлено о помощи государства молодым семьям в приобретении квартир комфорт-класса. Для ее получения необходимо присоединиться к госпрограмме «Обеспечение доступным и комфортным жильем».