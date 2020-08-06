"Аэрофлот" отменил часть запланированных на август международных рейсов

Компания "Аэрофлот" отменила ряд зарубежных рейсов до 31 августа из-за неблагоприятной обстановки с коронавирусной инфекцией, сообщили в пресс-службе организации.

Список, куда "Аэрофлот" отменил полеты, состоит из 80 городов, с которыми авиасообщение пока закрыто. Рейсы в Великобританию, Турцию и Танзанию при этом будут осуществляться. Купившим билеты до 1 мая пассажирам вернут денежные средства автоматически.

Сотрудники авиакомпании ранее рассказали, что с августа начнутся полеты в Лондон и Стамбул, с 10 августа самолеты начнут отправляться в Анталью. Туристы смогут обменять билеты на новые в случае отмены рейса. Частота перевозок может варьироваться. Регулярные и чартерные рейсы прекратились в России с 27 марта из-за пандемии коронавируса.