Протестный Портленд запретил «железному Арни» романтизировать полицию

Кинотеатр в Портленде (штат Орегон) отменил показ комедии «Детсадовский полицейский» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. По сюжету картины, детектив пытается поймать преступника, используя в качестве прикрытия работу детским воспитателем. Американская писательница Лоис Левин увидела в фильме предпосылки для укрепления «системного расизма» в США.

«Нет ничего забавного в присутствии полиции в школах, которая питает конвейер "Школа-Тюрьма". В нем афроамериканцы, латиноамериканцы и другие цветные дети криминализируются, а не получают образование», — передает слова Левин газета The Washington Post.

Писательница поставила «Детсадовского полицейского» в один ряд с «Унесенными ветром» и драмой «Рождение нации». Эти фильмы, по мнению Левин, «питают расистские настроения» в обществе. А комедия 1990-го года с Шварценеггером «романтизирует чрезмерную полицейскую деятельность» в США.

Политолог и писатель Михаил Синельников-Оришак объяснил, что фильм про полицейского, который работает в детском саду ради поимки преступника, уже долгое время вызывает недовольство американцев.

«Уже очень давно к "Детсадовскому полицейскому" в США, скажем так, неоднозначное отношение. И были многочисленные выступления, что это крайне расистская картина. Но раньше на это мало обращали внимание. Поэтому я сейчас не вижу в этом какой-то особой катастрофы и начала анти-полицейской пропаганды», — заявил эксперт.

В разговоре с «Политикой Сегодня» Синельников-Оришак рассказал, что скандалы с подобными картинами, книгами и даже мультфильмами «накатывают в стране волнообразно» еще с 1960-х годов. Сейчас на фоне массовых протестов и столкновений с полицией в крупных американских городах вновь актуален культурный ревизионизм.

«Вы даже не представляете сколько в США происходят вот таких историй. Причем не только с фильмами. И до религий доходит. Это ежедневная жизнь в Америке, ничего удивительного здесь нет. Эта история могла произойти и год назад», — добавил политолог.

Киноцентр Портленда отреагировал на возмущение Лоис Левин и отменил показ комедии. Вместо нее представители кинотеатра пообещали показать апрельскую картину «Джон Льюис: Приятные хлопоты». Фильм рассказывает о политике и активисте, который с 1960-х годов боролся за гражданские права афроамериканцев.