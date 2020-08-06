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14:20   6 Августа 2020
Политика

Брат Каддафи считает, что НАТО и ООН следует извиниться перед народом Ливии

Брат Каддафи считает, что НАТО и ООН следует извиниться перед народом Ливии

Брат бывшего премьер-министра Ливии Муаммара Каддафи заявил, что представители Организации Объединенных Наций (ООН) и стран Североатлантического альянса должны принести извинения жителям североафриканского государства.

Ахмед Каддаф ад-Дам 6 августа подчеркнул, что ООН и НАТО следует извиниться перед ливийцами за агрессию в 2011 году, которая была отмечена так называемой "арабской весной". Именно тогда международная коалиция совершила военное вмешательство в дела африканской страны и спровоцировала свержение и убийство легитимного правителя страны Муаммара Каддафи, ликвидировав государственность Триполи.

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Автор: Руслан Неглинный
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