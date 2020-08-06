ФСБ РФ пресекла деятельность 25 подпольных оружейников

Федеральная служба безопасности РФ задержала 25 подпольных оружейников в пяти российских регионах. Об этом рассказали в ЦОС ФСБ.

Совместно с сотрудниками МВД России и Росгвардии ФСБ удалось пресечь деятельность 25 лиц. Они причастны к модернизации гражданского оружия в боевые аналоги, а также к изготовлению и сбыту боеприпасов на территории государства. Из несанкционированного оборота изъяли 116 единиц огнестрельного оружия с восстановленными боевыми свойствами.

Деятельность 12 нелегальных оружейных мастерских прекращена в Москве, Петербурге, Тюменской, Белгородской и Челябинской областях, сообщает ЦОС Федеральной службы безопасности России.