Пригожин подсказал Помпео, как получить информацию о "вмешательстве"

Журналист "Страны Советов" Александр Кубышкин попросил петербургского бизнесмена Евгения Пригожина прокомментировать обещание госсекретаря США Майка Помпео выплатить 10 млн долларов за данные о вмешательстве в выборы президента США.

Российский предприниматель не оставил запрос журналиста без внимания. Он отметил, что обращается к Госдепу США через Александра Кубышкина. Пригожин подчеркнул, что поднятый вопрос в период глобального кризиса актуален. Предприниматель отметил готовность сотрудничать с Госдепом США. Ответ бизнесмена появился на официальной странице в "ВКонтакте" пресс-службы "Конкорд".

"Безусловно, я готов сотрудничать с Госдепом США и передать им информацию о 15 лицах, которые, вероятно, причастны к вмешательству. За это я хочу получить 15 раз по 10 миллионов долларов. Но зная склонность американцев к обману, прошу перевести мне предоплату на личный банковский счет, с которого предварительно нужно будет снять санкции, чтобы деньги дошли", — сказал он.

По словам российского бизнесмена, ему известны 15 граждан, которые могут назвать еще по 15 лиц, имеющих отношение к вмешательству в американские выборы. Чтобы облегчить Госдепу часть работы, Евгений Пригожин готов получить предоплату за услуги и за этих людей. Ответ на его предложение бизнесмен попросил прислать ему на электронную почту.