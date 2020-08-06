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13:38   6 Августа 2020
Происшествия

Семь фигурантов "Нового величия" признаны виновными в экстремизме

Семь фигурантов "Нового величия" признаны виновными в экстремизме

Люблинский суд Москвы вынес обвинительный приговор в отношении семи участников уголовного дела "Нового величия".

Правоохранительные органы рассмотрели данные уголовного дела о создании экстремистского сообщества. Семь фигурантов дела "Нового величия" признаны виновными, сообщает корреспондент РИА Новости из зала Люблинского суда Москвы.

По данным следствия, граждане планировали реализовать захват власти и причастны к попытке государственного переворота на территории России. На скамье подсудимых оказались семь граждан.

Гособвинение попросило суд назначить реальные сроки наказания для фигурантов. Речь идет о сроках в тюремной колонии от 4 до 7,5 лет. Прокурор просил признать виновными всех участников дела. Сами подсудимые рассказали, что идею создания подобной организации им "подсказали" сотрудники правоохранительных органов.

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Автор: Юлия Яковлева
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