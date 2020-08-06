Представителя штаба Тихановской отпустили из МВД после беседы

В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что представителя штаба Тихановской не задерживали, а пригласили, чтобы побеседовать.

Начальник штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз рассказала, что она покинула здание МВД, куда ее привезли для разговора. Она сообщила, что задержания как такового не было. Ее посадили в машину и привезли к зданию МВД. Там в отделе по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом ее предупредили о том, что не нужно устраивать массовые беспорядки, а также напомнили о большой ответственности. По словам Мороз, в ответ она сообщила, что штаб Тихановской выступает за мирные перемены и честные выборы.