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13:28   6 Августа 2020
Происшествия

Представителя штаба Тихановской отпустили из МВД после беседы

Представителя штаба Тихановской отпустили из МВД после беседы

В пресс-службе МВД Белоруссии сообщили, что представителя штаба Тихановской не задерживали, а пригласили, чтобы побеседовать.

Начальник штаба кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Мария Мороз рассказала, что она покинула здание МВД, куда ее привезли для разговора. Она сообщила, что задержания как такового не было. Ее посадили в машину и привезли к зданию МВД. Там в отделе по борьбе с организованной преступностью и экстремизмом ее предупредили о том, что не нужно устраивать массовые беспорядки, а также напомнили о большой ответственности. По словам Мороз, в ответ она сообщила, что штаб Тихановской выступает за мирные перемены и честные выборы.

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Автор: Юлия Яковлева
#выборы #белоруссия #тихановская

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