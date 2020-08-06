ФАН и Медиагруппа "Патриот" выяснят опасность стандартного набора продуктов

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей 6 августа запустят онлайн-эфир на тему "Какая еда нас убивает?".

Трансжиры, пальмовое масло, красители — все это входит в стандартный продуктовый набор каждого россиянина. За счет пищевых добавок продукты стали дешевле. Приглашенные ФАН и Медиагруппой "Патриот" эксперты выяснят, насколько безопасна еда для россиян.

В обсуждении примут участие диетологи, фермеры, коммерсанты, биохимики и политики. Задать свой вопрос можно в комментариях к анонсу на сайте ФАН. Прямой эфир будет доступен на странице Медиагруппы "Патриот" в социальной сети "ВКонтакте" в 14:00. Журналистов приглашают присоединиться к обсуждениям.