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13:20   6 Августа 2020
Политика

Nord Stream отреагировала на спекуляции по "Северному потоку — 2"

Nord Stream отреагировала на спекуляции по "Северному потоку — 2"

Новый трубоукладчик не используется для строительства "Северного потока — 2". Об этом сообщили в пресс-службе оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG.

Издание Focus опубликовало фейковую информацию о "Северном потоке — 2". Журналисты утверждали, что при строительстве газопровода якобы "используются" новые трубоукладчики. Однако пресс-служба Nord Stream 2 AG опровергла эту информацию, пишет РИА Новости.

"Мы знаем о спекуляциях относительно возможностей по укладке газопровода. Мы не комментируем спекуляции и сообщим о наших планах своевременно", — сказали в пресс-службе компании.

Телеканал "360" сообщал, что Дания одобрила возобновление строительства "Северного потока — 2".

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Автор: Илья Романович
#газопровод #трубоукладчик #Северный поток — 2

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