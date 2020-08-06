Новый трубоукладчик не используется для строительства "Северного потока — 2". Об этом сообщили в пресс-службе оператора газопровода, компании Nord Stream 2 AG.

Издание Focus опубликовало фейковую информацию о "Северном потоке — 2". Журналисты утверждали, что при строительстве газопровода якобы "используются" новые трубоукладчики. Однако пресс-служба Nord Stream 2 AG опровергла эту информацию, пишет РИА Новости.

"Мы знаем о спекуляциях относительно возможностей по укладке газопровода. Мы не комментируем спекуляции и сообщим о наших планах своевременно", — сказали в пресс-службе компании.

Телеканал "360" сообщал, что Дания одобрила возобновление строительства "Северного потока — 2".