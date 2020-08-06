Госдолг США стремительно растет на фоне рекордного падения экономики

Объем займов Федеральной резервной системы (ФРС) США достиг огромных размеров, но в Вашингтоне не намерены останавливаться, учитывая, что темпы падения ВВП в прошлом квартале достигли 33%.

Дефицит бюджета по итогам года грозит составить 20%, поэтому американский Минфин разместил облигации на рекордные 2,75 трлн долларов. За период с июля по сентябрь на рынке планируется занять 947 млрд, а с октября по декабрь — еще 1,21 трлн. От триллиона долларов за квартал США ранее занимали только в конце 2008 года.

Как пояснили в финансовом ведомстве, сейчас приходится оказывать максимальную поддержку экономике, которая погрузилась в глубокий кризис из-за последствий пандемии новой коронавирусной инфекции. В течение трех месяцев выпуск долгосрочных долговых обязательств будет увеличен, также вырастет объем аукционов с акцентом на распродажу облигаций со сроком погашения от 7 до 30 лет.