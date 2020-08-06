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13:14   6 Августа 2020
Экономика

Госдолг США стремительно растет на фоне рекордного падения экономики

Госдолг США стремительно растет на фоне рекордного падения экономики

Объем займов Федеральной резервной системы (ФРС) США достиг огромных размеров, но в Вашингтоне не намерены останавливаться, учитывая, что темпы падения ВВП в прошлом квартале достигли 33%.

Дефицит бюджета по итогам года грозит составить 20%, поэтому американский Минфин разместил облигации на рекордные 2,75 трлн долларов. За период с июля по сентябрь на рынке планируется занять 947 млрд, а с октября по декабрь — еще 1,21 трлн. От триллиона долларов за квартал США ранее занимали только в конце 2008 года.

Как пояснили в финансовом ведомстве, сейчас приходится оказывать максимальную поддержку экономике, которая погрузилась в глубокий кризис из-за последствий пандемии новой коронавирусной инфекции. В течение трех месяцев выпуск долгосрочных долговых обязательств будет увеличен, также вырастет объем аукционов с акцентом на распродажу облигаций со сроком погашения от 7 до 30 лет.

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Автор: Василий Пименов
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