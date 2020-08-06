"Центр "Досье" Михаила Ходорковского ведет противоправную деятельность, оценку которой должны дать правоохранительные органы России. Об этом iReactor заявил член Совета Федерации Владимир Джабаров.

Журналист Федерального агентства новостей полгода работал под прикрытием в скандальном "Центре "Досье" беглого олигарха Михаила Ходорковского. За это время он узнал всю изнанку проекта, сотрудники которого используют весьма грязные методы при подготовке своих фейковых публикаций и псевдорасследований.

В интервью iReactor член Совета Федерации Владимир Джабаров оценил опубликованное ФАН расследование. С его слов, в последнее время во всем мире происходят вбросы недостоверной информации. Однако больше все в этом деле преуспел Михаил Ходорковский.

По словам Джабарова, в противоправной деятельности "Центра "Досье" должны разбираться правоохранительные органы — именно за ними должно быть последнее слово в ситуации с распространением фейковых материалов и кражей личных данных граждан.

"Мы с вами должны пытаться отличать информацию настоящую от фейковой. Если официально подтвердится нарушение российского законодательства, их будут строго преследовать по закону", — отмечает Джабаров.

На данный момент доказательств противоправной деятельности команды Ходорковского более чем достаточно. К примеру, сотрудник под прикрытием предоставил скриншоты официального ответа компании Google на запрос ЦРУ с требованием предоставить информацию из личных аккаунтов участников очередного расследования "Досье".