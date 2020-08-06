Юрист указал на признаки госизмены в методах работы «Досье» Ходорковского

«Центр Досье» Михаила Ходорковского, специализирующийся на «расследованиях», не гнушается красть конфиденциальную информацию с помощью западных корпораций. Об этом говорится в расследовании Федерального агентства новостей.

В феврале 2020 года сотрудник ФАН смог внедриться в проект беглого олигарха и проработал на руководящей должности полгода. За этот период агент узнал, как «Досье» Ходорковского создает «доклады» и откуда берет личные данные политиков и экспертов. Неоценимую помощь во взломе переписок сотрудникам проекта оказывает сервис Google, а ключевым связующим звеном между IT-гигантом и структурой олигарха выступает Центральное разведывательное управление США.

Сотрудник ФАН подчеркнул, что «Центру Досье» даже не нужно прибегать к помощи сетевых взломщиков, достаточно просто написать запрос в Facebook, принадлежащий ей WhatsApp или в Google. Те, в свою очередь, обращаются в ЦРУ, которое предоставляет нужные данные спустя некоторое время.

Выявленные связи проекта Ходорковского с западной разведкой могут стать отправной точкой для серьезного уголовного разбирательства, считает замглавы комиссии Общественной палаты РФ по экспертизе общественно значимых законопроектов, председатель Исполнительного комитета организации «Российский союз налогоплательщиков» Артем Кирьянов.

«По сути, ФАН сумел выявить факты, которые относятся к взаимодействию сотрудников этого проекта с разведслужбами США. На мой взгляд, эта информация, будучи публичной, служит поводом для оперативной проверки и возможного возбуждения уголовного дела по статье "государственная измена"», — объяснил общественник.

Подход к журналистской работе, основанный на краже данных, ставит под сомнение объективность расследовательских публикаций СМИ-иноагентов. Эксперт посоветовал соотечественникам с большой осторожностью доверять подобным изданиям и задуматься о выборе интернет-сервисов, собирающих личную информацию.

«В современном мире ни один эксперт или политик не защищен от несанкционированного вмешательства в личную жизнь или тайну переписки. Такие журналистские расследования о сотрудничестве СМИ со спецслужбами еще раз показывают, что нужно очень серьезно относится к данным, даже к деловой переписке. Казалось бы, она никогда не должна быть опубликована. Но, как мы видим, доступ к ней имеют крупные международные компании и спецслужбы разных стран», — обратил внимание Кирьянов.

По мнению замглавы комиссии ОП, в связи с вновь открывшимися обстоятельствами закон о СМИ-иноагенах требует пересмотра. Общественник посетовал на слишком мягкие условия, созданные в России для изданий с финансированием из-за рубежа.

Доступ ЦРУ к личным перепискам экспертов и политиков не вызвал у Кирьянова большого удивления. Общественник заверил, что каждый человек, который пользуется соцсетью Facebook или предпочитает переписываться в WhatsApp должен отдавать себе отчет, что его данные не представляют для западных служб никакой тайны:

«Мы в Общественной палате вообще давно обсуждаем тематику подобного поведения соцсетей и мессенджеров на территории России».

Коллега Кирьянова по ОП, президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Александр Малькевич после публикации ФАН заявил в своем Telegram-канале о необходимости собрать экспертов и «громко крикнуть о беспрецедентных нарушениях прав пользователей на западных площадках "новых медиа"». Кирьянов идею поддержал:

«Я одобряю данное направление. Малькевич проводит огромную работу в части разработки форматов регулирования и достижения баланса между Россией и соцсетями западного происхождения. Надеюсь, что в перспективе госрегулирование вкупе с привитием информационной гигиены даст свои результаты».

Напомним, что Агентство национальной безопасности США уже официально подтверждало, что собирает информацию о пользователях многих интернет-сервисов, в том числе Google, Facebook, Apple и Microsoft, с ведома и согласия этих компаний.