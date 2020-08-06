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12:59   6 Августа 2020
Общество

Расследование ФАН подтвердило "слежку" за пользователями в соцсетях

Расследование ФАН подтвердило "слежку" за пользователями в соцсетях

Журналисты Федерального агентства новостей подтвердили заявления многих российских экспертов о том, что западные соцсети работают под контролем американских спецслужб. Член Общественной палаты Александр Малькевич прокомментировал расследование ФАН.

Сотруднику ФАН удалось внедриться в структуру "Центр "Досье", подконтрольную беглому олигарху Михаилу Ходорковскому. Проработав там несколько месяцев, журналист собрал доказательства того, что прозападные структуры крадут личную информацию пользователей через соцсети, а помогает им в этом разведка США.

Многочисленные российские эксперты не раз указывали на сотрудничество американских спецслужб с администрацией соцсетей, обратил особое внимание Малькевич. Пользуясь западными интернет-сервисами, россияне также подвергают свои личные данные опасности, подчеркнул член ОП.

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Автор: Юлия Яковлева
#слежка #соцсети #малькевич

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