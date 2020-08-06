Имя владельца взорвавшегося судна в Бейруте стало известно благодаря СМИ

Владельцем судна и груза селитры оказался гражданин РФ Игорь Гречушкин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник и греческие СМИ.

Игорь Гречушкин обращался в российское консульство на острове Кипр 5 июля, сообщил источник. Греческие СМИ пишут, что в ходе расследования спецслужбы Кипра разыскивают гражданина Российской Федерации, который владел судном, а также грузом селитры, взорвавшейся в морском порту Бейрута.

Источники сообщают, что власти Ливана изъяли судно у россиянина еще в 2014 году, после чего 2750 тонн селитры были помещены в складские помещения в порту.