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12:43   6 Августа 2020
Политика

Имя владельца взорвавшегося судна в Бейруте стало известно благодаря СМИ

Имя владельца взорвавшегося судна в Бейруте стало известно благодаря СМИ

Владельцем судна и груза селитры оказался гражданин РФ Игорь Гречушкин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на дипломатический источник и греческие СМИ.

Игорь Гречушкин обращался в российское консульство на острове Кипр 5 июля, сообщил источник. Греческие СМИ пишут, что в ходе расследования спецслужбы Кипра разыскивают гражданина Российской Федерации, который владел судном, а также грузом селитры, взорвавшейся в морском порту Бейрута.

Источники сообщают, что власти Ливана изъяли судно у россиянина еще в 2014 году, после чего 2750 тонн селитры были помещены в складские помещения в порту.

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Автор: Юлия Яковлева
#кипр #ливан #бейрут #Игорь Гречушкин

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