Онлайн-форум: Как цифровые технологии помогут в борьбе со свалками?

28 августа Фонд развития цифровой экономики организует онлайн-форум по цифровизации экологии Forum.Digital Ecology. В ходе цифровой революции российские компании могут реализовать уникальные проекты и выйти на мировой рынок с качественными продуктами для решения экологических проблем.

На сегодняшний день в России 90% мусора вывозится на свалки. Во время пандемии рост образования отходов увеличился от 15% до 30%. Инновационные решения на основе использования цифровых технологий для переработки отходов — эффективный способ борьбы с проблемой свалок. Раздельный сбор твердых коммунальных отходов — первый шаг по внедрению новой системы управления ТКО. В развитых регионах организована также раздельная логистика.

Новейшие мощные центры по комплексной переработке позволяют обрабатывать от 300 000 до 450 000 тонн отходов. Работа таких центров основывается на инновационных технических операциях, автоматизации многих процессов, переработке био-органических отходов в органические удобрения. Постройка заводов по термической переработке отходов в тепловую и электрическую энергию.

Во время прямого эфира, который был организован Фондом развития цифровой экономики в преддверии онлайн-форума Forum.Digital Ecology, Валерий Петросян, заместитель директора «РТ-Инвест» по научному развитию, отметил, что инновационные решения уже приносят свои плоды:

«С момента, как мы начали внедрять новую систему управления твердыми коммунальными отходами, ситуация выглядит значительно лучше, потому что уже запущены центры по комплексной переработке отходов и, соответственно, нет нужды везти твердые коммунальные отходы на свалки. Это не просто тренд, это существенные сдвиги, потому что имеет место раздельный сбор отходов, что дает возможность их перерабатывать».

Экологические стартапы предлагают внедрение цифровых аналогов рынка отходов, разрабатывают специальные гаджеты и технологии для контроля сортировки мусора, очистки окружающей среды, аналитики и предотвращении нанесения вреда окружающей среде.

Переход экологического бизнеса на цифровой формат позволяет правильно считать расходы, оценить, насколько тарифы в разных субъектах позволяют или не позволяют реализовывать проекты. Важно отметить, что при полной цифровизации можно сэкономить на транспортных издержках и построить часть объектов за счет экономии транспортных расходов, и поэтому цифровая роль для инфраструктуры твердых коммунальных отходов является первоочередной задачей.

В рамках пленарного заседания, двух панельных дискуссий и питч-сессии спикеры форума Forum.Digital Ecology обсудят инновационные технологии, цифровые проекты в сфере экологии, расскажут о кейсах, представят стартапы.

Forum.Digital Ecology объединит на своей площадке представителей государства, крупного бизнеса и цифровых стартапов. По результатам форума эксперты определят, какие современные технологии наиболее эффективно смогут помочь в решении проблемы загрязнения окружающей среды и контроля переработки мусора, какое количество времени потребуется России для полного перехода на использование новых моделей потребления и систем по сортировке и переработке отходов для сохранения и правильного использования природных ресурсов.

Подать заявку на участие в форуме можно на сайте.

Оператором проекта является Фонд развития цифровой экономики, организатор — Forum.Digital, генеральный инфопартнер — новостной агрегатор MediaMetrics.

Фонд развития цифровой экономики — главный организатор мероприятия, который оказывает содействие в масштабировании и инкорпорировании отечественных цифровых решений, росте капитализации корпораций посредством цифровизации бизнеса, а также создает площадки для презентации цифровых решений и обмена кейсов их интеграции.

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