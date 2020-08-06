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14:31   6 Августа 2020
Россия

Окара назвал выгодный для всех сценарий освобождения россиян в Белоруссии

Окара назвал выгодный для всех сценарий освобождения россиян в Белоруссии

Белорусский лидер Александр Лукашенко поручил пригласить в Минск генпрокуроров России и Украины, чтобы решить судьбу задержанных россиян. Директор Центра восточноевропейских исследований, политолог Андрей Окара считает, что президент столкнулся с политической дилеммой.

«Любое из решений по вопросу задержанных россиян для него чревато очень негативными последствиями. Решение вернуть их в РФ и сказать, что все нормально, никаких претензий нет, — серьезный вызов и Украине, и Западу, и международному праву. Это укрепит его имидж как последнего диктатора Европы. Если же он выдаст их Украине, то это колоссальный вызов Кремлю и российской внешней политике, и лично Путину», — разъяснил политолог в комментарии «Политике сегодня».

Политолог Окара озвучил сложное положение Лукашенко после задержания россиян

Лукашенко призвал «не устраивать спектакли — ни политические, ни экономические», а также не пугать Минск последствиями. При этом отметил, что правонарушения граждане РФ совершали на территории Белоруссии. Если генпрокуроры РФ и Украины не приедут в Минск, тогда вопрос решится в одностороннем порядке.

Окара не исключил, что президент Белоруссии пытается найти компромисс и снять с себя ответственность за возможные политические последствия.

«Мы видим по реакции российских СМИ и политиков, что эта тема для внешней политики РФ крайне проблемная, болезненная и неприятная. Они требуют безоговорочно вернуть россиян, но для Лукашенко это слабая позиция. Сначала их арестовали, а потом Кремль надавил, и Лукашенко отдал. Это имиджевая утрата, поэтому Лукашенко ищет компромиссный путь, который мог бы сгладить все возможные негативы со всех сторон», — озвучил мнение политолог.

Политолог Окара озвучил сложное положение Лукашенко после задержания россиян

Окара напомнил о предстоящих президентских выборах в Белоруссии и описал возможное решение ситуации, которое выставит Лукашенко благородным посредником между РФ и Украиной.

«Если россиян выдать Украине, то все равно они пополнят так называемый обменный фонд. Их обменяют на украинцев, оказавшихся в плену в Донбассе. Лукашенко может предложить следующую схему — вернуть их РФ, но в обмен на украинцев. Таким образом, он поспособствует обменным процессам в контексте минских переговоров и уменьшит негатив как со стороны Кремля, так и Украины и Запада. Такой компромиссный вариант, возможно, мог бы для Лукашенко стать самым выигрышным и реалистичным. Только это надо делать до выборов, тогда ему это даст еще и электоральные очки», — подытожил политолог.

Белорусские спецслужбы задержали 33 граждан РФ в ночь на 29 июля. Об сообщило агентство «Белта». Известно, что у россиян не нашли запрещенных на территории республики предметов.

По информации белорусского издания, задержанные россияне якобы были одеты в униформу. Некоторых из них при себе имели еще и украинские паспорта.

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Автор: Андрей Рыдаль
#россия #украина #белоруссия #общество

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