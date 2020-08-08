Доброволец рассказал об участии в разработке вакцины от COVID-19

В России близка к завершению разработка первой в мире вакцины против коронавируса. «Политика сегодня» пообщалась с добровольцем, который «провел лето, спасая мир». Следуя заветам супергероев, собеседник издания попросил об анонимности.

— Как вы пришли к решению испытать на себе вакцину от COVID-19?

— До всех этих событий я работал дизайнером в типографии, но она закрылась. Всех уволили без выходного пособия, а накопления подходили к концу. <…> И тут в одной из групп во «ВКонтакте» я наткнулся на объявление о наборе добровольцев для прохождения испытаний вакцины от COVID-19. Оплату обещали немалую — 100 000 рублей.

Мне стало интересно, и я решил связаться с молодым человеком, разместившим объявление. Он дал WhatsApp девушки, сказав, что она расскажет все более подробно. Я написал ей. Целый день она не отвечала на сообщение, и я уже было подумал, что все это какой-то развод. Но она ответила и скинула PDF-файл с информацией для добровольца.

Предложение мне показалось заманчивым: провести в санатории пару недель, да еще и получить за это деньги. Общий курс в 41 день (09.06 – 20.07) вызывал сомнения, но я все-таки решился. Позже я узнал, что этот препарат работает — врачи сами его себе вкололи, а осенью его будут вводить уже всем. Нас же госпитализируют в целях выявления побочных эффектов, которые нужно будет написать на инструкции по применению. <…> Забегая вперед, скажу, что я даже не почувствовал как самого укола, так и никаких побочных эффектов. Все прошло прекрасно в плане здоровья.

— Как проходил отбор для участия в исследовании?

— В назначенный день мы [с другом, тоже доброволец] приехали в институт им. Сеченова, прихватив с собой необходимые документы. <…> В тот день мы прошли стандартные для скрининга процедуры. После этого нас отпустили домой, сказав, что в течении 2-х дней сообщат о результатах. И вот спустя два дня мне пришло уведомление, что мы прошли отбор, и памятка. <…>

9 июня мы приехали в Центр медицинской реабилитации Сеченовского университета, откуда нас отправили на современных комфортабельных микроавтобусах — в масках и перчатках, по 4 человека — в санаторий.

Номер был двухместный, с ванной, современным телевизором, холодильником и балконом. В нем нам предстояло прожить 2 недели — инкубационный период на выявление возможных скрытых носителей вируса. Кормили прекрасно, четыре раза в день. Первое, второе, салат, компот.

— Чем вы занимались в санатории?

— Время пролетало быстро, целыми днями я играл в «Танки», смотрел сериалы и фильмы, занимался спортом и загорал на балконе. Изредка заходил доктор и брал анализы крови, мазок, измерял температуру. Так прошло две недели, какого-то дискомфорта не было. Хорошо, что был доступ к Wi-Fi, и я мог общаться с родными и друзьями по видеосвязи.

— Заметили ли вы в себе какие-то изменения за эти полтора месяца?

— Всю жизнь я думал, что люблю общаться с людьми, но там понял, что я скрытый интроверт.

— Из санатория вас перевезли в столичный Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии. Как там обстояли дела?

— В НПЦИК под проект выделили целое отделение. И вновь начались будни. Еда, конечно, была уже не такая как в санатории, а больничная. <…> Со временем разрешили 2-3 раза в неделю приносить посылки, которые оставлялись на посту охраны и после обработки заносились медсестрами в палату. Ежедневно в палате проводилась уборка и кварцевание. Можно было выходить в душ и постирать в стиральной машинке свои вещи. <…>

Приходила медсестра ЛФК и проводила утреннюю зарядку. Несколько раз брали анализы мочи, крови и мазки. Так прошел месяц. Перед выпиской взяли контрольные анализы. Все показатели были в норме. 20 июля настал день «икс», нам выдали справку об участии в исследовании и отпустили домой. На прощание нам сказали, что мы, добровольцы, своими действиями спасаем мир!

— Какие ощущения в целом вы получили?

— Было приятно и брала гордость, что мы хоть и капельку, но все же внесли свой вклад в борьбе с этой пандемией.