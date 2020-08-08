Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Сайт "Эха Москвы" могут заблокировать за оправдание экстремизма

Сайт "Эха Москвы" могут заблокировать за оправдание экстремизма

 Доброволец рассказал об участии в разработке вакцины от COVID-19

Доброволец рассказал об участии в разработке вакцины от COVID-19
Военный эксперт объяснил, чем оборона стран Прибалтики уступает российской

Военный эксперт объяснил, чем оборона стран Прибалтики уступает российской

 Беглов провел встречу с представителями Сбербанка

Беглов провел встречу с представителями Сбербанка
Автор "Эха Москвы" пугает россиян "коронавирусным" Крымом

Автор "Эха Москвы" пугает россиян "коронавирусным" Крымом

 Захарова объяснила причину "непонимания" Киевом Минских соглашений

Захарова объяснила причину "непонимания" Киевом Минских соглашений
Сайт "Эха Москвы" могут заблокировать за оправдание экстремизма

Сайт "Эха Москвы" могут заблокировать за оправдание экстремизма

 Доброволец рассказал об участии в разработке вакцины от COVID-19

Доброволец рассказал об участии в разработке вакцины от COVID-19
Военный эксперт объяснил, чем оборона стран Прибалтики уступает российской

Военный эксперт объяснил, чем оборона стран Прибалтики уступает российской

 Беглов провел встречу с представителями Сбербанка

Беглов провел встречу с представителями Сбербанка
Автор "Эха Москвы" пугает россиян "коронавирусным" Крымом

Автор "Эха Москвы" пугает россиян "коронавирусным" Крымом

 Захарова объяснила причину "непонимания" Киевом Минских соглашений

Захарова объяснила причину "непонимания" Киевом Минских соглашений
20:26   8 Августа 2020
Общество

Доброволец рассказал об участии в разработке вакцины от COVID-19

Доброволец рассказал об участии в разработке вакцины от COVID-19

В России близка к завершению разработка первой в мире вакцины против коронавируса. «Политика сегодня» пообщалась с добровольцем, который «провел лето, спасая мир». Следуя заветам супергероев, собеседник издания попросил об анонимности.

Как вы пришли к решению испытать на себе вакцину от COVID-19?

— До всех этих событий я работал дизайнером в типографии, но она закрылась. Всех уволили без выходного пособия, а накопления подходили к концу. <…> И тут в одной из групп во «ВКонтакте» я наткнулся на объявление о наборе добровольцев для прохождения испытаний вакцины от COVID-19. Оплату обещали немалую — 100 000 рублей.

Мне стало интересно, и я решил связаться с молодым человеком, разместившим объявление. Он дал WhatsApp девушки, сказав, что она расскажет все более подробно. Я написал ей. Целый день она не отвечала на сообщение, и я уже было подумал, что все это какой-то развод. Но она ответила и скинула PDF-файл с информацией для добровольца.

Предложение мне показалось заманчивым: провести в санатории пару недель, да еще и получить за это деньги. Общий курс в 41 день (09.06 – 20.07) вызывал сомнения, но я все-таки решился. Позже я узнал, что этот препарат работает — врачи сами его себе вкололи, а осенью его будут вводить уже всем. Нас же госпитализируют в целях выявления побочных эффектов, которые нужно будет написать на инструкции по применению. <…> Забегая вперед, скажу, что я даже не почувствовал как самого укола, так и никаких побочных эффектов. Все прошло прекрасно в плане здоровья.

Доброволец рассказал об участии в разработке вакцины от COVID-19

Как проходил отбор для участия в исследовании?

— В назначенный день мы [с другом, тоже доброволец] приехали в институт им. Сеченова, прихватив с собой необходимые документы. <…> В тот день мы прошли стандартные для скрининга процедуры. После этого нас отпустили домой, сказав, что в течении 2-х дней сообщат о результатах. И вот спустя два дня мне пришло уведомление, что мы прошли отбор, и памятка. <…>

9 июня мы приехали в Центр медицинской реабилитации Сеченовского университета, откуда нас отправили на современных комфортабельных микроавтобусах — в масках и перчатках, по 4 человека — в санаторий.

Доброволец рассказал об участии в разработке вакцины от COVID-19

Номер был двухместный, с ванной, современным телевизором, холодильником и балконом. В нем нам предстояло прожить 2 недели — инкубационный период на выявление возможных скрытых носителей вируса. Кормили прекрасно, четыре раза в день. Первое, второе, салат, компот.

Чем вы занимались в санатории?

— Время пролетало быстро, целыми днями я играл в «Танки», смотрел сериалы и фильмы, занимался спортом и загорал на балконе. Изредка заходил доктор и брал анализы крови, мазок, измерял температуру. Так прошло две недели, какого-то дискомфорта не было. Хорошо, что был доступ к Wi-Fi, и я мог общаться с родными и друзьями по видеосвязи.

Заметили ли вы в себе какие-то изменения за эти полтора месяца?

— Всю жизнь я думал, что люблю общаться с людьми, но там понял, что я скрытый интроверт.

Доброволец рассказал об участии в разработке вакцины от COVID-19

Из санатория вас перевезли в столичный Научно-практический центр интервенционной кардиоангиологии. Как там обстояли дела?

— В НПЦИК под проект выделили целое отделение. И вновь начались будни. Еда, конечно, была уже не такая как в санатории, а больничная. <…> Со временем разрешили 2-3 раза в неделю приносить посылки, которые оставлялись на посту охраны и после обработки заносились медсестрами в палату. Ежедневно в палате проводилась уборка и кварцевание. Можно было выходить в душ и постирать в стиральной машинке свои вещи. <…>

Доброволец рассказал об участии в разработке вакцины от COVID-19

Приходила медсестра ЛФК и проводила утреннюю зарядку. Несколько раз брали анализы мочи, крови и мазки. Так прошел месяц. Перед выпиской взяли контрольные анализы. Все показатели были в норме.  20 июля настал день «икс», нам выдали справку об участии в исследовании и отпустили домой. На прощание нам сказали, что мы, добровольцы, своими действиями спасаем мир!

Какие ощущения в целом вы получили?

— Было приятно и брала гордость, что мы хоть и капельку, но все же внесли свой вклад в борьбе с этой пандемией.

Доброволец рассказал об участии в разработке вакцины от COVID-19

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анна Манц
#интервью #вакцина #доброволец #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...