Свидетель ДТП с Ефремовым видел, как артиста вывели с водительского места

Свидетель обвинения Владислав Женжебир заявил, что видел, как артиста Михаила Ефремова вывели с водительского места его машины после аварии на Садовом кольце в Москве.

Сегодня в Пресненском суде Москвы показания дают свидетели обвинения по уголовному делу в отношении актера. По словам Женжебира, который ехал на своей машине за джипом Ефремова, аварийная ситуация создавалась дважды.

"Он резко останавливался перед моей машиной, если я бы не затормозил, то врезался бы в него. Потом джип вылетел на встречку и столкнулся с "Ладой". Я остановился и подбежал к месту аварии, водителя уже выводили из внедорожника. Я снял его на видео, выяснилось, что это Ефремов", — отмечает свидетель обвинения.

Михаил Ефремов 8 июня влетел во встречный фургон на своем авто. В результате ДТП погиб водитель грузовика. Большинство экспертов считают, что артист должен понести серьезное наказание. За совершенное преступление Ефремову грозит 12 лет тюрьмы.