Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Турецкие магазины и рестораны проверят после сообщений о вспышке COVID-19

Турецкие магазины и рестораны проверят после сообщений о вспышке COVID-19

 Профессор Панов разъяснил претензии Японии после визита главы МЧС на Курилы

Профессор Панов разъяснил претензии Японии после визита главы МЧС на Курилы
Кулеба опроверг информацию о согласии передать Украине задержанных россиян

Кулеба опроверг информацию о согласии передать Украине задержанных россиян

 Глава УДА Ярош назвал подходящую кандидатуру на пост президента Украины

Глава УДА Ярош назвал подходящую кандидатуру на пост президента Украины
Подростки с АК-47 проникли во владения Трампа

Подростки с АК-47 проникли во владения Трампа

 Лоза оценил шансы Нила Янга засудить Трампа из-за «тротуара дьявола»

Лоза оценил шансы Нила Янга засудить Трампа из-за «тротуара дьявола»
Турецкие магазины и рестораны проверят после сообщений о вспышке COVID-19

Турецкие магазины и рестораны проверят после сообщений о вспышке COVID-19

 Профессор Панов разъяснил претензии Японии после визита главы МЧС на Курилы

Профессор Панов разъяснил претензии Японии после визита главы МЧС на Курилы
Кулеба опроверг информацию о согласии передать Украине задержанных россиян

Кулеба опроверг информацию о согласии передать Украине задержанных россиян

 Глава УДА Ярош назвал подходящую кандидатуру на пост президента Украины

Глава УДА Ярош назвал подходящую кандидатуру на пост президента Украины
Подростки с АК-47 проникли во владения Трампа

Подростки с АК-47 проникли во владения Трампа

 Лоза оценил шансы Нила Янга засудить Трампа из-за «тротуара дьявола»

Лоза оценил шансы Нила Янга засудить Трампа из-за «тротуара дьявола»
12:07   6 Августа 2020
Общество

Турецкие магазины и рестораны проверят после сообщений о вспышке COVID-19

Турецкие магазины и рестораны проверят после сообщений о вспышке COVID-19

МВД Турции начало крупнейшую проверку по соблюдению противоэпидемиологических норм на территории всей страны после сообщений о вспышке нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу.

Министр внутренних дел Турции в социальной сети Twitter сообщил, что инициирована самая масштабная проверка, которая еще никогда ранее не проводилась на территории страны. Известно, что инициатива затронет предприятия питания, магазины, бизнес, предприятия, рынки, такси, а также общественный транспорт. Для реализации будут привлечены чиновники различного уровня вплоть до мэров городов и губернаторов провинций.

В период с 3 июля в Турции был зафиксирован новый прирост заболевания коронавирусной инфекцией. Начиная с 10 марта, более 236 тыс. человек оказались заражены, погибли 5784, выздоровели почти 220 тыс. человек.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#турция #мвд турции #COVID-19

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...