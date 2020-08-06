Турецкие магазины и рестораны проверят после сообщений о вспышке COVID-19

МВД Турции начало крупнейшую проверку по соблюдению противоэпидемиологических норм на территории всей страны после сообщений о вспышке нового коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу.

Министр внутренних дел Турции в социальной сети Twitter сообщил, что инициирована самая масштабная проверка, которая еще никогда ранее не проводилась на территории страны. Известно, что инициатива затронет предприятия питания, магазины, бизнес, предприятия, рынки, такси, а также общественный транспорт. Для реализации будут привлечены чиновники различного уровня вплоть до мэров городов и губернаторов провинций.

В период с 3 июля в Турции был зафиксирован новый прирост заболевания коронавирусной инфекцией. Начиная с 10 марта, более 236 тыс. человек оказались заражены, погибли 5784, выздоровели почти 220 тыс. человек.