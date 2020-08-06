Керчь: по ту сторону моста. Античные стены, Юлий Цезарь и суровые жены

Керчь — город богатый. Богатый прежде всего рыбой. Именно поэтому греки когда-то заприметили эту местность.Земля же в окрестностям неплодородная, поэтому основным занятием современного населения по-прежнему остается рыболовство.

Порт с тысячелетней историей по определению не может не привлекать и туристов. По Крымскому мосту они приезжают в современный Пантикапей (древнегреческое название – прим. ред.). Большая удача, что античные постройки частично дожили до наших дней. Окунуться в атмосферу VII века до нашей эры — бесценный подарок, который здесь к тому же абсолютно бесплатный.

Туристы идут по горе Митридат, а в спину им тяжело дышит крымский охранник.

«Не наступайте на каменную кладку», — свистит он нарушителям.

Еще пару десятилетий назад керченские подростки бродили в древнем Пантикапее, искали монетки и редкие минералы. Приезжие тоже смотрят под ноги, но, кажется, тщетно — все уже разобрали на сувениры. Зато рассматривают материал, из которого «слеплены» стены древних сооружений. В известняке-ракушечнике можно без труда разглядеть миллионы кусочков от бронежилетов моллюсков.

Здесь, на горе, не только история. Прямо сейчас реставрируют Обелиск Славы, которому без малого 76 лет. Вообще в Керчи на реставрации много объектов, что, безусловно, расстраивает вновь прибывающих с «материка».

Хотя расстроить туриста — дело несложное. Смотровая площадка, откуда в полный рост видится Крымский мост, забита жаждущими сделать фото.

«Девушка, отойдите», — кричит «забальзаковская» женщина инстаблогерше.

«Мы тоже фотографируемся!», — нервно отвечает последняя.

Во всей этой суете сидит и продает сувениры колоритный Юлий Цезарь в солнцезащитных очках. Такого яркого безумные фотолюбители не замечают, а он, оказывается, не против и попозировать. Политическим деятелем нынче тяжко, приходится торговать. Но снимок с загорелым мужчиной можно сделать безвозмездно.

«В какой город отправляется фотография?» — спрашивает полководец.

«Вся Россия увидит», — честно отвечаю римскому императору.

Внизу на набережной, которую отлично видно с высоты Митридата, гуляют люди, играет музыка, рыбачат местные мужички. Детям — аттракционы, взрослым — рестораны и яхты. С появлением Керченского моста морские прогулки стали разнообразнее. Капитан с ветерком прокатит от берега к арке, под которой загадывают желание.

Привлекает путешественников в Керчи и то, что можно искупаться сразу в двух морях — Азовском и Черном. Обитатели города повально голосуют за первое. Считают его чище и хвалят песчаные пляжи.

Разговоры об этом ведут за кальянами, которые здесь почему-то особенно популярны. Конечно, не обходится в морском городе без песен в тельняшках.

«Расплескалась синева, расплескалась, по тельняшкам разлилась, по беретам», — завывают поддатые пешеходы, памятуя о недавнем Дне ВДВ.

А в паузе между песен сообщают, что супруги в Крыму жестокие.

«Ох, я получу завтра от жены. За вас, ребята, за вас», — жалуется бравый моряк товарищу.

И опасения, в общем, понятны. Несколько десятков лет назад, по словам прохожих, безжалостная керчанка, убив своего мужа, расчленила его и отправила в море. Лишь только голову нашли в древнем колодце на горе Митридат. Такие они – нравы древнего города-героя.