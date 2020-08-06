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12:04   6 Августа 2020
Происшествия

Неизвестные выстрелили в пограничника Киргизии на границе с Таджикистаном

Неизвестные выстрелили в пограничника Киргизии на границе с Таджикистаном

Инцидент со стрельбой на киргизско-таджикской границе привел к ранению военнослужащего Государственной пограничной службы Киргизии, сообщили в ГПС.

Неустановленные лица с таджикской стороны произвели выстрел в киргизского пограничника в местности Эки-Таш Баткенского района Баткенской области на границе Киргизии и Таджикистана, приводит ТАСС сообщение ГПС. По предварительным данным, неизвестные могли выстрелить из охотничьего ружья.

Киргизский военнослужащий в результате инцидента получил сквозное ранение руки, говорится в сообщении. Уточняется, что пограничнику была оказана врачебная помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает. В ГПС отметили, что несмотря на происшествие, ситуация на границе остается стабильной.

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Автор: Борис Нестеров
#киргизия #таджикистан #выстрел #пограничник

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