Как Трамп темнил после Обамы со снятием антироссийских санкций

Экс-заместитель генерального прокурора США Салли Йейтс заявила о том, что администрация президента США Дональда Трампа планировала «нейтрализовать» антироссийские санкции в 2016 году. Действующий глава Белого дома якобы намеревался пересмотреть ограничительные меры, вступившие в силу при Бараке Обаме. Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в миролюбивые и бескорыстные намерения Трампа не верит.

«У нас почему-то решили, что Трамп — это какой-то добрый дядюшка, который много всего здесь обещал. Трамп всегда говорил, что заключит сделку. В его понимании, это означало бы, что мы во многом откажемся от своих национальных интересов. А за это они снимут те ограничения, которые сами же нам и создали. Это принцип "рэкета": сначала ставить проблему, а потом ее решать, добиваясь максимальных уступок за ваш счет. Вот, что хотел Трамп», — объяснил эксперт «Политике Сегодня».

Вместе с тем, как ранее подчеркивал сам глава Белого дома, наладить связь с Россией помешало расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. После того, как подозрения в адрес Москвы не подтвердились, Трамп намекнул, что проблема, мешавшая потеплению, исчезла. Однако Синельников-Оришак считает, что на сегодняшний день разговоры об успешном взаимодействии сторон невозможны.

«Многочисленные заявления о том, что президент США хотел улучшить отношения, но ему помешали злые дяди и тети из Конгресса, неправильны. Смягчение санкций, хорошие отношения — об этом нужно забыть. Забыть до тех пор, пока РФ не сможет разговаривать с США примерно на равных», — убежден политолог.

Как напомнил американист, со времен советской эпохи Вашингтон разговаривал с Москвой на языке санкций. Признаки оттепели международное сообщество заметило в марте 2009 года, когда госсекретарь Хиллари Клинтон вручила Сергею Лаврову символ нового старта отношений — красную кнопку. За дипломатическим дружелюбием, впрочем, скрывалось требование к России — разорвать дипломатические отношения с Китаем.

«Даже наши терпеливые дипломаты были настолько в шоке, услышав такое прямолинейное заявление, что поступил категорический отказ. Вы таких отношений хотите? Улучшений? Тогда вы студенты, которые не имеют права на суверенитет и национальные интересы. Вас задавят до полной бесхребетности», — был категоричен эксперт.

В конце июля 2020 года Россию снова обвинили во вмешательстве в будущие выборы президента США. Об этом заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

5 августа госсекретарь Майк Помпео пообещал вознаграждение до десяти миллионов долларов за идентификацию и обнаружение лиц, вмешивающихся в выборы.