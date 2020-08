Как Трамп темнил после Обамы со снятием антироссийских санкций

Экс-заместитель генерального прокурора США Салли Йейтс заявила о том, что администрация президента США Дональда Трампа планировала «нейтрализовать» антироссийские санкции в 2016 году. Действующий глава Белого дома якобы намеревался пересмотреть ограничительные меры, вступившие в силу при Бараке Обаме. Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак в миролюбивые и бескорыстные намерения Трампа не верит.

Вместе с тем, как ранее подчеркивал сам глава Белого дома, наладить связь с Россией помешало расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в президентские выборы 2016 года. После того, как подозрения в адрес Москвы не подтвердились, Трамп намекнул, что проблема, мешавшая потеплению, исчезла. Однако Синельников-Оришак считает, что на сегодняшний день разговоры об успешном взаимодействии сторон невозможны.

Как напомнил американист, со времен советской эпохи Вашингтон разговаривал с Москвой на языке санкций. Признаки оттепели международное сообщество заметило в марте 2009 года, когда госсекретарь Хиллари Клинтон вручила Сергею Лаврову символ нового старта отношений — красную кнопку. За дипломатическим дружелюбием, впрочем, скрывалось требование к России — разорвать дипломатические отношения с Китаем.

В конце июля 2020 года Россию снова обвинили во вмешательстве в будущие выборы президента США. Об этом заявила спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

5 августа госсекретарь Майк Помпео пообещал вознаграждение до десяти миллионов долларов за идентификацию и обнаружение лиц, вмешивающихся в выборы.

.@SecPompeo discusses the @realDonaldTrump administration’s work to secure our democracy. pic.twitter.com/VXiYj2TihF