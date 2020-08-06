Кулеба опроверг информацию о согласии передать Украине задержанных россиян

Минск не давал официального согласия на передачу Киеву задержанных россиян. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Речь идет о россиянах, которые задержаны в Белоруссии 29 июля. Граждане РФ находились в республике проездом и собирались направиться в Венесуэлу, пишет Федеральное агентство новостей.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не даст в обиду задержанных граждан. Депутат Государственной думы Виталий Милонов выразил мнение, что инцидент в Белоруссии связан с провокацией западных стран.