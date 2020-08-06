Глава УДА Ярош назвал подходящую кандидатуру на пост президента Украины

Украинский генерал-лейтенант Михаил Забродский должен занять пост президента страны после действующего главы государства Владимира Зеленского. Такое мнение высказал глава Украинской добровольческой армии (УДА) Дмитрий Ярош.

Соответствующее сообщение он опубликовал на социальной странице в Facebook. Ярош объяснил, что решение поделиться своей точкой зрения было спровоцировано множеством вопросов в его адрес. На фоне высокой заинтересованности глава УДА ответил на вопрос публично.

"Считаю лучшей кандидатурой в это время на этот важный пост является генерал Михаил Забродский. Больше пока что писать ничего не буду", — высказался Ярош.

Автор публикации не стал уточнять, чем он руководствовался при выборе кандидатуры на должность главы украинского государства. Однако глава УДА добавил, что против хаоса всегда должен выступать порядок, а против бессилия — сила. Таким образом Ярош прокомментировал свой выбор.