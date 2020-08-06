Идею о многодневных выборах поддержали почти две трети россиян

Инициативу организовать голосование на протяжении нескольких дней одобрили почти 60% жителей Российской Федерации. Это следует из опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".

Напомним, что впервые многодневное голосование состоялось в ходе избирательной кампании по поправкам к Конституции РФ. Это было сделано для того, чтобы обеспечить дополнительную безопасность россиян в период пандемии. Таким образом удалось избежать массового скопления людей на избирательных участках.

Аналогично пройдут и осенние выборы глав регионов и депутатов местных парламентов. Избирательная кампания стартует 11 сентября и завершится 13 сентября.