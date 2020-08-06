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Турецкие магазины и рестораны проверят после сообщений о вспышке COVID-19

 Профессор Панов разъяснил претензии Японии после визита главы МЧС на Курилы

Профессор Панов разъяснил претензии Японии после визита главы МЧС на Курилы
Кулеба опроверг информацию о согласии передать Украине задержанных россиян

Кулеба опроверг информацию о согласии передать Украине задержанных россиян

 Глава УДА Ярош назвал подходящую кандидатуру на пост президента Украины

Глава УДА Ярош назвал подходящую кандидатуру на пост президента Украины
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11:23   6 Августа 2020
Политика

Идею о многодневных выборах поддержали почти две трети россиян

Идею о многодневных выборах поддержали почти две трети россиян

Инициативу организовать голосование на протяжении нескольких дней одобрили почти 60% жителей Российской Федерации. Это следует из опроса, проведенного фондом "Общественное мнение".

Напомним, что впервые многодневное голосование состоялось в ходе избирательной кампании по поправкам к Конституции РФ. Это было сделано для того, чтобы обеспечить дополнительную безопасность россиян в период пандемии. Таким образом удалось избежать массового скопления людей на избирательных участках.

Аналогично пройдут и осенние выборы глав регионов и депутатов местных парламентов. Избирательная кампания стартует 11 сентября и завершится 13 сентября.

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Автор: Юлия Яковлева
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