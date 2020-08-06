Социальный психолог объяснил, почему россияне хотят раньше уйти на пенсию

Россияне задумываются о выходе на пенсию раньше срока, потому не хотят трудиться. Такое мнение «Политике сегодня» высказал социальный психолог Алексей Рощин.

Аналитики сервиса Работа.ру и НФП Сбербанка выяснили, что менее трети россиян (31%) хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет. Мысль о досрочном выходе на пенсию чаще появляется у женщин — их 39%, в том время как мужчин всего 23%. При этом 69% не хотят бросать работу так рано, а 11% — 14% мужчин и 7% женщин — и вовсе хотели бы продолжать работать и после 70 лет.

«Давно понятно и признанно, что работа — это бремя для человека. Писали наши классики марксизма-ленинизма, что при коммунизме труд станет осознанной необходимость. Мол, люди будут трудиться, потому что они этого хотят, а сам труд станет удовольствием и благом для человека. На самом деле труд, работа — это всегда для человека проклятье. Есть такое выражение "проклятье труда". Эти 30% выражают общее мнение, что хорошо было бы прекратить работать как можно раньше. Отдыхать, проводить досуг — конечно, людям нравится больше», — объясняет специалист

Желание россиян подольше поработать психолог объяснил, в том числе, и низкой финансовой обеспеченностью.

«Эти 70% говорят так не потому, что они хотят работать. Как в советское время шутили "нам хлеба не надо работу давайте". Нет. Это просто люди, которые считают, что без труда им не прожить. Многие не хотят жить только пенсию, поэтому стараются поработать как можно дольше», — объясняет эксперт.

По мнению Рощина, россияне, которые заявили о желании закончить карьеру до 55 лет, либо скопили достаточно денег на безбедную старость, либо хотят заняться другой работой, например, уйти в сельскую жизнь. Женщины же зачастую заработают меньше мужчин, но и работают на менее тяжелых работах, заметил психолог.

«Женщины зарабатывают меньше мужчин. Феминистки у нас обращают внимание на слишком большой разрыв в зарплатах. У женщин и должности, как правило, менее денежные: это школьные учителя, воспитатели в детсадах, нянечки», — говорит эксперт.

Желание женщин работать психолог объясняет их самоотверженностью и стремлением как можно дольше помогать детям и внукам.

«В стране много неполных семей, а многие матери содержат детей практически до своей пенсии. Это повышенная ответственность женщин. Многие женщины готовы работать, чтобы помогать своим детям "поднимать" внуков. Мужчины в этом смысле менее призваны к семье, — заключил эксперт.

Напомним, с 2019 года в России действует переходный период, в ходе которого возраст выхода на пенсию будет постепенно повышаться. В 2020 году женщины выйдут на пенсию в возрасте 56,5 года, мужчины — в возрасте 61,5 года. По итогам переходного периода, начиная с 2028 года, женщины будут выходить на пенсию в 60 лет, мужчины — в 65 лет.

Однако не все профессии соответствуют друг другу по степени тяжести и влияния на здоровье человека. По российским законам отдельные категории россиян имеют право досрочно уйти на пенсию. К таким относятся работающие в тяжелых и вредных условиях труда, на подземных работах или в горячих цехах. Кроме того досрочная пенсия полагается участникам экспедиций — поисковых, геологических, и других.

К тяжелым профессиям приравнивают также многие виды работы с людьми. Раньше уйти на заслуженный отдых может сотрудник ФСИН, МВД, Прокуратуры, а также медик и педагог. Творческая деятельность тоже признана тяжелыми условиями труда: в список льготных профессий попадает выступление на сцене в театре. При этом чтобы стать пенсионером досрочно, нужно иметь предусмотренную законом продолжительность вредного стажа.

Также на досрочную пенсию могут претендовать другие льготные категории: мамы, родившие трех и более детей, мамы, родившие двух и более детей в условиях Крайнего Севера, уволенные предпенсионеры. Также льготу есть у граждан с большим стажем работы — 42 года у мужчин и 37 лет у женщин.