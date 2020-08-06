Психолог объяснил мечты россиян о досрочной пенсии «проклятьем труда»

Россияне задумываются о выходе на пенсию раньше срока, потому что не хотят трудиться. Такое мнение «Политике сегодня» высказал социальный психолог Алексей Рощин, комментируя результаты исследования аналитиков сервиса Работа.ру и НФП Сбербанка.

Эксперты выяснили, что 31% россиян хотели бы прекратить работать до того, как им исполнится 55 лет. Мысль о досрочном выходе на пенсию чаще появляется у женщин (39%), среди мужчин таких 23%.

При этом 69% опрошенных не хотят бросать работу так рано, а 11% респондентов (14% мужчин и 7% женщин) заявили, что хотят продолжать работать даже после 70 лет.

«Давно понятно и признано, что работа — это бремя для человека. Писали наши классики марксизма-ленинизма, что при коммунизме труд станет осознанной необходимостью. Мол, люди будут трудиться, потому что они этого хотят, а сам труд станет удовольствием и благом для человека. На самом деле труд, работа — это всегда для человека проклятье. Есть такое выражение «проклятье труда». Эти 30% выражают общее мнение, что хорошо было бы прекратить работать как можно раньше. Отдыхать, проводить досуг — конечно, людям нравится больше», — считает специалист.

По мнению социального психолога, россияне, которые заявили о желании закончить карьеру до 55 лет, либо скопили достаточно денег на безбедную старость, либо хотят заняться другой работой, например, переехать в село.

Желание россиян подольше поработать эксперт объяснил не любовью к своему делу, а скорее низкой финансовой обеспеченностью.

«Эти 70% говорят так не потому, что они хотят работать. Как в советское время шутили «нам хлеба не надо работу давайте». Нет. Это просто люди, которые считают, что без труда им не прожить. Многие не хотят жить только на пенсию, поэтому стараются поработать как можно дольше», — сказал Рощин.

Стремление женщин к труду на пенсии социальный психолог объясняет их самоотверженностью и желанием как можно дольше помогать детям и внукам.

«В стране много неполных семей, а многие матери содержат детей практически до своей пенсии. Это повышенная ответственность женщин. Многие женщины готовы работать, чтобы помогать своим детям «поднимать» внуков. Мужчины в этом смысле менее привязаны к семье, — посетовал Рощин.

Напомним, с 2019 года в России действует переходный период, в ходе которого возраст выхода на пенсию постепенно повышается. В 2020 году женщины выйдут на заслуженный отдых в возрасте 56,5 года, мужчины — в 61,5 года. Начиная с 2028 года, пенсионный возраст для женщин будет начинаться в 60 лет, для мужчин — в 65 лет.

Впрочем, закон сохраняет право досрочной пенсии для ряда категорий граждан. К таким относятся работающие в тяжелых и вредных условиях, в шахтах или в горячих цехах. Кроме того, досрочная пенсия полагается участникам экспедиций — поисковых, геологических. Раньше уйти на заслуженный отдых могут сотрудники ФСИН, МВД, прокуратуры, а также медики и педагоги. В список льготных профессий включены артисты театров.

Также на досрочную пенсию могут рассчитывать женщины, родившие трех и более детей ( для жительниц Крайнего Севера — двух и более детей) и граждане с большим стажем работы: 42 года у мужчин и 37 лет у женщин.