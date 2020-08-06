Профессор Панов разъяснил претензии Японии после визита главы МЧС на Курилы

Заведующий кафедрой дипломатии МГИМО, профессор Александр Панов назвал претензии Японии к поездке главы МЧС РФ Евгения Зиничева на остров Кунашир традиционной политикой Токио.

«Япония считает, что эта территория незаконно оккупированная СССР, потом РФ, поэтому всякое посещение официальными лицами всегда, традиционно заканчивается заявлениями. Это не в первый раз и, скорее всего, не в последний. Когда Медведев ездил аналогичные заявления были. Ничего нового в этом нет», — объяснил экс-посол РФ в Японии в комментарии «Политике Сегодня».

Зиничев открыл новый аварийно-спасательный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций в Южно-Курильском городском округе, на острове Кунашир, что возмутило японский МИД. Посольству РФ в Токио уже пришло представление от внешнеполитического ведомства Японии.

Российские дипломаты ответили, что считают категорически неприемлемыми подобные заявления с японской стороны. По их словам, суверенитет РФ над южными Курильскими островами сомнению не подлежит. Москва вправе осуществлять на российской территории любую деятельность, включая, и поездки министров.

«Открытие аварийно-спасательного центра не имеет значения для Японии. Главное, что официальное лицо туда приехало, а для Японии это неприемлемо. Для РФ поездки министров не являются секретом. На островах люди же сообщают, кто приехал, так Токио и узнает. Конца таким претензиям не будет», — подытожил Панов.

Руководитель Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов уже объяснял, что договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией, а также наличие американских войск на территории островного государства препятствуют переговорам между Москвой и Токио по курильскому вопросу.

Японцы претендуют на южную часть Курильских островов, поэтому каждый раз болезненно реагируют на посещение их российскими официальными лицами. Хотя камень преткновения лежит исключительно в юридической плоскости.

По итогам Второй мировой войны Япония приняла условия Потсдамской декларации и ограничила суверенитет в пользу СССР. Москве, согласно Симодскому трактату 1855 года, отошли острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, а на конференции в Сан-Франциско в 1951 году СССР и Япония так и не подписали мирный договор.