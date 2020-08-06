Туриста со сломанной ногой спасли в горах Бурятии

Пожилого туриста со сломанной ногой эвакуировали спасатели МЧС на вертолете Ми-8. Инцидент произошел в труднодоступной местности Окинского района в Бурятии.

Пожилой участник зарегистрированной туристической группы во время передвижения по маршруту Нилова Пустынь – Шумак – перевал Аршанский так сильно повредил ногу, что не смог продолжить путь самостоятельно.

Вертолет со спасателями приземлился на отмели в русле реки. Житель Иркутска был транспортирован на борт вертолета, где ему оказали первую помощь. После этого туриста приняли на базе отряда врачи в поселке Никола Иркутской области, пишет РЕН ТВ.

Спасатели нашли троих пропавших путешественников благодаря выложенному на песке слову SOS. Группа путешественников попала на необитаемый остров в Тихом океане.