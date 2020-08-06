Минск пригласит генпрокуроров РФ и Украины

Генеральные прокуроры России и Украины получат приглашения в Белоруссию. Соответствующее распоряжение поступило от президента республики Александра Лукашенко.

Лукашенко поручил направить приглашения генпрокурорам обеих стран для дальнейшего проведения разбирательств с задержанными россиянами.

Замглавы российского МИД Андрей Руденко выразил мнение, что инцидент с задержанием граждан РФ спланирован лицами, которые пытаются ввести Лукашенко в заблуждение. Москва настаивает на объективном расследовании обстоятельств случившегося, пишет Федеральное агентство новостей.