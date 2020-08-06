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Турецкие магазины и рестораны проверят после сообщений о вспышке COVID-19

 Профессор Панов разъяснил претензии Японии после визита главы МЧС на Курилы

Профессор Панов разъяснил претензии Японии после визита главы МЧС на Курилы
Кулеба опроверг информацию о согласии передать Украине задержанных россиян

Кулеба опроверг информацию о согласии передать Украине задержанных россиян

 Глава УДА Ярош назвал подходящую кандидатуру на пост президента Украины

Глава УДА Ярош назвал подходящую кандидатуру на пост президента Украины
Подростки с АК-47 проникли во владения Трампа

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11:14   6 Августа 2020
Политика

Минск пригласит генпрокуроров РФ и Украины

Минск пригласит генпрокуроров РФ и Украины

Генеральные прокуроры России и Украины получат приглашения в Белоруссию. Соответствующее распоряжение поступило от президента республики Александра Лукашенко.

Лукашенко поручил направить приглашения генпрокурорам обеих стран для дальнейшего проведения разбирательств с задержанными россиянами.

Замглавы российского МИД Андрей Руденко выразил мнение, что инцидент с задержанием граждан РФ спланирован лицами, которые пытаются ввести Лукашенко в заблуждение. Москва настаивает на объективном расследовании обстоятельств случившегося, пишет Федеральное агентство новостей.

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Автор: Руслан Неглинный
#украина #белоруссия #лукашенко

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