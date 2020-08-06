Российские врачи выявили 5267 новых случаев коронавируса за сутки

Медики подтвердили 5267 новых случаев COVID-19 в России за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб РФ по контролю за эпидемиологической ситуацией.

Коронавирусную инфекцию подтвердили у 5267 пациентов за минувшие сутки в 85 регионах РФ. Инфекция протекала бессимптомно у 26,2% человек, зарегистрировано 116 случаев со смертельным исходом. Полностью COVID-19 поборол 7331 пациент.

Всего за период пандемии в России зафиксировано 871 894 случая коронавируса, скончались 14 606 человек, 676 357 выздоровели, сообщает оперштаб. Эпидемиологическая обстановка в РФ стабилизируется, в отдельных регионах наблюдается снижение числа новых случаев COVID-19.