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Турецкие магазины и рестораны проверят после сообщений о вспышке COVID-19

 Профессор Панов разъяснил претензии Японии после визита главы МЧС на Курилы

Профессор Панов разъяснил претензии Японии после визита главы МЧС на Курилы
Кулеба опроверг информацию о согласии передать Украине задержанных россиян

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10:55   6 Августа 2020
Общество

Российские врачи выявили 5267 новых случаев коронавируса за сутки

Российские врачи выявили 5267 новых случаев коронавируса за сутки

Медики подтвердили 5267 новых случаев COVID-19 в России за последние сутки. Об этом сообщает оперштаб РФ по контролю за эпидемиологической ситуацией.

Коронавирусную инфекцию подтвердили у 5267 пациентов за минувшие сутки в 85 регионах РФ. Инфекция протекала бессимптомно у 26,2% человек, зарегистрировано 116 случаев со смертельным исходом. Полностью COVID-19 поборол 7331 пациент.

Всего за период пандемии в России зафиксировано 871 894 случая коронавируса, скончались 14 606 человек, 676 357 выздоровели, сообщает оперштаб. Эпидемиологическая обстановка в РФ стабилизируется, в отдельных регионах наблюдается снижение числа новых случаев COVID-19.

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Автор: Юлия Яковлева
#коронавирус #оперштаб #случаи

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