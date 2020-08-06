Госдеп США вызвал «агентов Смитов» с пенсии для борьбы с русскими хакерами

Вашингтон готов заплатить до 10 миллионов долларов тому, кто укажет властям на вмешательство в предстоящие президентские выборы, которые намечены на 3 ноября. Госсекретарь США Майкл Помпео указал, что «преступная деятельность в киберпространстве» будет жестко пресекаться, если граждане Америки посодействуют правительству.

«Программа государственного департамента "Вознаграждение за помощь правосудию" предлагает вознаграждение в размере до 10 млн. долларов за информацию, позволяющую установить личность или местонахождение любого человека, который, действуя по указанию или под контролем иностранного правительства, вмешивается в выборы в США, участвуя в преступных кибератаках», — заявил Помпео.

Представитель МИД России Мария Захарова уже прокомментировала заявление Помпео на своей странице в Facebook. По ее словам, сайт Госдепа, на котором можно оставить отклик, просто «ляжет от доносов на соседей».

Главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН, американист Александр Петров считает, что рядовых граждан США в условиях пандемии коронавируса, экономического кризиса и массовых протестов в ряде штатов не слишком заботит тема иностранного вмешательства.

«Их, прежде всего, волнуют вопросы, связанные с системой здравоохранения, налогами и развитием среднего класса», — сказал Петров «Политике сегодня».

На непростую экономическую ситуацию в стране обратил внимание и член-корреспондент Академии Военных наук, политолог-американист Сергей Судаков. Правда, по его словам, вряд ли обычные граждане США смогут рассчитывать на вознаграждение от Госдепа.

«40 миллионов безработных в стране, а сумма вознаграждения неимоверная. Эти деньги рассчитаны на ветеранов спецслужб, всех, кто когда-то работал в разведке. Не сможет прийти рядовой мистер Смит или Джонс, например, и заявить, что у него есть доказательства вмешательства в выборы. Конечно, это будут бывшие специалисты ЦРУ. Те люди, которые якобы должны обладать информацией. Вот увидите, огромное число ветеранов включатся в эту игру», — сказал Судаков в разговоре с «Политикой сегодня».

Заявление Госдепа о вознаграждении — очередной ход для уже поствыборной игры, на которую уже сейчас ориентированы и демократы, и республиканцы, утверждает Судаков. Он уверен, что сообщения о якобы вмешательстве Москвы в процесс голосования появятся независимо от исхода президентской гонки в США.

«Неважно, кто победит. Победит Байден (Джо Байден — вероятный кандидат в президенты от Демократической партии — прим. ред.), команда Трампа скажет, что русские хакеры вмешались. Победит Трамп, все демократы скажут, что опять все сделали русские. Есть популярные бренды "итальянская мафия", "русские хакеры". Конечно, американцы не будут изобретать что-то новое вроде китайских хакеров. Это неинтересно <…> Объявленное Госдепом вознаграждение — это грант на обоснование виновности страны, выпущенная лицензия, если хотите. Америке не нужно доказывать, что кто-то виноват. Америка привыкла назначать виновных», — заметил эксперт.

В мае 2020 года министерство внутренней безопасности США и ФБР объявляли о способах, которые якобы может использовать Россия для вмешательства в президентские выборы 2020 года.

Главный научный сотрудник Центра Североамериканских исследований ИВИ РАН Игорь Петров указал еще на одну причину, почему Вашингтону выгодно сейчас заявить об иностранном вмешательстве. Эта информация может склонить к решению о переносе выборов, на котором ранее настаивал Дональд Трамп. Он опасался фальсификаций при голосовании по почте из-за коронавируса. Конгресс и Сенат инициативу президента не поддержали. Но, по словам Петрова, в Белом доме окончательно не отказались от идеи переноса голосования.

Напомним, в 2016 году, после сенсационной победы на выборах республиканца Трампа, демократы обвинили Россию во вмешательстве в президентские выборы. Специальный прокурор Роберт Мюллер в течение почти двух лет искал доказательства подобной деятельности со стороны Москвы, расследование обошлось американским налогоплательщикам почти в 32 миллиона долларов. Однако Мюллер не смог подтвердить обвинения в связях Трампа с Россией.

Москва неоднократно отрицала все подозрения Вашингтона о вмешательстве.