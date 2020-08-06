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Кулеба опроверг информацию о согласии передать Украине задержанных россиян

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10:48   6 Августа 2020
Политика

Президент Белоруссии провел совещание по безопасности выборов

Президент Белоруссии провел совещание по безопасности выборов

Глава Республики Беларусь Александр Лукашенко инициировал 6 августа совещание, посвященное вопросам безопасности на выборах президента страны. Об этом сообщили местные СМИ.

На заседании Лукашенко отметил, что необходимо в очередной раз провести оценку той ситуации, которая складывается во время избирательной кампании, в том числе на ее досрочном этапе. Белорусский лидер добавил, что при необходимости должны быть задействованы новые меры по сохранению безопасности в течение ближайшего времени, пишет БелТА.

Лукашенко также призвал руководителей профильных структур выдвинуть свои предложения по тем новым моментам, которые имеют место.

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Автор: Василий Пименов
#выборы #безопасность #белоруссия #лукашенко

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