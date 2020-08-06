В Центре подготовки начались тренировки космических туристов

Ряд занятий для составления специальной программы по подготовке по управлению кораблем "Союз" провели в Центре подготовки космонавтов.

Инструкторы космонавты обучали будущих космических туристов, как следует обращаться с техникой. В работе задействовали космонавтов Александра Мисуркина и Сергея Прокопьева. Пройдено уже 14 занятий, семь из которых касались штатной программы полета.

Имена туристов, которые отправятся осваивать космос, держатся в строгом секрете. Список, где будут представлены их имена, будет обнародован в начале 2021 года.