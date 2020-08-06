Посольство РФ отреагировало на заявления Японии о деятельности на Курилах

Российский суверенитет над Южными Курилами не подлежит сомнению. Так посольство РФ отреагировало на представление МИД Японии о деятельности на острове Кунашир.

Токио отреагировало на участие главы МЧС РФ Евгения Зиничева в открытии Аварийно-спасательного центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций на острове Кунашир. МИД Японии направил представление в российское посольство, пишет ТАСС.

Представители посольства РФ назвали заявления японского МИД "категорически неприемлемыми". Они подчеркнули, что Россия имеет полное право осуществлять любую деятельность на своей территории.

Телеканал "360" сообщал, что американские СМИ назвали Южные Курилы собственностью Японии.