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Президент Белоруссии провел совещание по безопасности выборов

Президент Белоруссии провел совещание по безопасности выборов

 Посольство РФ отреагировало на заявления Японии о деятельности на Курилах

Посольство РФ отреагировало на заявления Японии о деятельности на Курилах
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10:27   6 Августа 2020
Политика

Глава МИД РФ призвал не допустить повторения трагедии в Хиросиме

Глава МИД РФ призвал не допустить повторения трагедии в Хиросиме

Сергей Лавров в своем обращении к участникам памятной церемонии 75-летия бомбардировки Хиросимы призвал не допустить повторения ужасов атомной бомбардировки. Об этом говорится в пресс-службе МИД России.

Глава МИД РФ напомнил об ужасах уничтожения японских городов Хиросима и Нагасаки. Лавров отметил, что летом 1945 года Вторая мировая война фактически заканчивалась, и американская бомбардировка Японии атомными бомбами была ничем иным как демонстрацией силы и испытанием оружия на мирных людях.

Лавров выразил тревогу по поводу ухудшения состояния договоров об ограничении вооружений и призвал страны придерживаться ядерных соглашений. Это является официальной позицией Москвы. Ядерная война между государствами не должна произойти, пишет он. В заключение глава МИД России добавил, что граждане Российской Федерации поддерживают пострадавших.

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Автор: Юлия Яковлева
#сергей лавров #мид россии #хиросима #нагасаки

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