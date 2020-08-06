Глава МИД РФ призвал не допустить повторения трагедии в Хиросиме

Сергей Лавров в своем обращении к участникам памятной церемонии 75-летия бомбардировки Хиросимы призвал не допустить повторения ужасов атомной бомбардировки. Об этом говорится в пресс-службе МИД России.

Глава МИД РФ напомнил об ужасах уничтожения японских городов Хиросима и Нагасаки. Лавров отметил, что летом 1945 года Вторая мировая война фактически заканчивалась, и американская бомбардировка Японии атомными бомбами была ничем иным как демонстрацией силы и испытанием оружия на мирных людях.

Лавров выразил тревогу по поводу ухудшения состояния договоров об ограничении вооружений и призвал страны придерживаться ядерных соглашений. Это является официальной позицией Москвы. Ядерная война между государствами не должна произойти, пишет он. В заключение глава МИД России добавил, что граждане Российской Федерации поддерживают пострадавших.