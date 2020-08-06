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Президент Белоруссии провел совещание по безопасности выборов

Президент Белоруссии провел совещание по безопасности выборов

 Посольство РФ отреагировало на заявления Японии о деятельности на Курилах

Посольство РФ отреагировало на заявления Японии о деятельности на Курилах
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10:11   6 Августа 2020
Политика

Лавров призвал мировые державы отказаться от использования ядерного оружия

Лавров призвал мировые державы отказаться от использования ядерного оружия

Применение ядерного оружия как средства войны должно быть исключено, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время памятной церемонии в Хиросиме по случаю 75-й годовщины атомной бомбардировки.

По его словам, РФ призывает ядерные державы официально подтвердить приверженность этой позиции, пишет ТАСС.

Также Россия, как ядерная держава, осознает ответственность за безопасность в мире. Лавров отметил, что мировая система контроля над вооружениями деградирует. Многие страны отказываются от договоров и пренебрегают принципами ненанесения вреда.

Важно исключить риски столкновений между странами с ядерным оружием и возможность войны, подчеркнул Лавров. РФ подтверждает обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Телеканал "360" сообщал, что Лавров провел переговоры с коллегой из Турции.

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Автор: Илья Романович
#россия #лавров #мид рф #ядерное оружие

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