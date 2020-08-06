Лавров призвал мировые державы отказаться от использования ядерного оружия

Применение ядерного оружия как средства войны должно быть исключено, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров во время памятной церемонии в Хиросиме по случаю 75-й годовщины атомной бомбардировки.

По его словам, РФ призывает ядерные державы официально подтвердить приверженность этой позиции, пишет ТАСС.

Также Россия, как ядерная держава, осознает ответственность за безопасность в мире. Лавров отметил, что мировая система контроля над вооружениями деградирует. Многие страны отказываются от договоров и пренебрегают принципами ненанесения вреда.

Важно исключить риски столкновений между странами с ядерным оружием и возможность войны, подчеркнул Лавров. РФ подтверждает обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия.

Телеканал "360" сообщал, что Лавров провел переговоры с коллегой из Турции.